因應在野黨團提出囤房稅，財長蘇建榮今（11）日表示，已備妥排除法人適用房屋稅免稅、個人全國限三戶免稅的「房屋稅條例」修正案，近期會送行政院審查後，再送請立法院審議。

財政部已預告「房屋稅條例」修正案，限縮「住家房屋現值低於10萬元免稅條款」，排除法人適用，個人全國也僅限三戶免稅，防堵分割房產避稅。預定7月1日上路，2022年5月申報適用。

這是行政院「健全房地產市場方案」的短期措施，因政策具急迫性，預告期僅20日、至3月12日截止，希望趕在立法院本會期三讀通過。由於與囤房稅修法一樣，都是屬於「房屋稅條例」修正，立法院審議時，將可和囤房稅修法併案討論。

對於內政部內參的房市診斷指標顯示，打炒房是否有成效？內政部次長花敬群說，從去年第三季到第四季的資料，全國和六都都呈現價漲量增的熱絡氛圍，今年第一季的資料還沒出來，但民間已發布房價指數，雙北還處在上漲的趨勢，買賣移轉件數，今年1月的交易量也破了3萬件，雖然去年12月開始實施選擇性信用管制，但是從1月數字看來，市場還是在相對較熱情況，確實有需要再做進一步調控，穩定房市也是政策的重要價值。

至於是否可能把房市診斷指標分析結果對外公布，花敬群說，由於還在測試分析架構跟資料如何解讀階段，一旦數據可以有穩定架構與合理解讀方式，不一定會全部列為內參資料，這部分內政部還需要一些時間研究。

(工商 )