勞動部勞動力發展署中彰投分署今年特別推出五大亮點措施，希望透過服務再升級，助力民眾求職順利。中彰投分署長林淑媛表示，為提供民眾更優質服務，今年擇定五大亮點措施，包括建置智慧機械與自動化系統整合示範教學產線、委託設立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點、成立銀髮人才資源中心、打造專屬職涯魔法盒-「哈利找伯樂」主題網站，及青年校園顧問團起跑等，藉以協助民眾謀職。

林淑媛說，該分署每年都會鼓勵同仁，在現有基礎上，思考如何精進提升，因此，今年擇定上述五大亮點措施。

林淑媛指出，中部是精密機械產業的重鎮，也是我國發展智慧機械產業的主要地區，該分署台中訓練場，肩負因應產業趨勢與技術發展培育專業人力的使命，今年特別在訓練工場內規劃建置「智慧機械與自動化系統整合示範教學產線」，以「智慧製造」及「自動化系統整合」為發展主軸，模擬建置類生產線的實作訓練教學環境，運用在設計製造相關職群15個班次中，以加速智慧機械跨域人才的培育。

此外，隨著物聯網時代來臨，人工智慧的跨領域應用，仍是未來人才發展重點，該分署今年也將規劃成立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點，積極結合轄內具有能量的承訓單位，共同提供民眾產業專業資訊及人才養成。

成立後，預計將辦理產業專題講座及說明會4～6場次、失業者職前班4班次，養成120人次，及在職班4班次，培養80人次，作為協助轄區產業升級人才養成的前哨站。

在促進中高齡及高齡者就業上，中彰投地區45歲到65歲的中高齡勞動人口數比率，占區域勞動人口的35.5％，且我國預計2025年將進入「超高齡社會」，搭配「中高齡者及高齡者就業促進法」去年12月4日起施行，且勞動部勞動力發展署亦已於今年2月22日公告實施4項補助計畫。

為此，該分署特別規劃今年12月成立中彰投區「銀髮人才資源中心」，作為中部銀髮服務的核心據點，推動轄區銀髮相關就業促進措施及建構銀髮友善職場環境，以促進中高齡者及高齡者人力資源再運用。

另在協助民眾職涯發展上，中彰投分署研發自製，並取得商標註冊的「哈利找伯樂」職涯魔法學院套裝工具，自2017年起迄今，已提供求職者深度諮詢服務超過4,000人次，深受好評，今年將再進化，設置主題網站，可協助求職者累積個人職涯履歷，增添職涯探索的豐富度及便利性，該網站預定4月上線，有職涯探索需求民眾，可洽各就業中心接受服務。

最後，該分署為更了解新世代的想法及需求，去年底招募籌組「青年校園顧問團」，已徵選出轄內17所大專院校30位青年菁英，這群顧問今年開始成為分署的校園種子，針對職業訓練、青年就業及創業、大專生職涯準備、在地產業發展及「青銀合作」等議題，協助該分署將服務措施推廣至校園，並傳達新世代的想法和需求。

(工商 )