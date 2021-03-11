華碩旗下的ROG玩家共和國發表全新的ROG Phone 5及多款配件，此次搭載了高通驍龍的888 5G處理器，採領先業界144 Hz更新率、1毫秒反應時間的AMOLED螢幕，擁有300 Hz觸控取樣率與24.3毫秒觸控反應，對於要玩電競手遊的玩家來說，更能靈敏操控，即日起開放全台華碩專賣店、專櫃店開賣，於ASUS Store與各大電商平台預購，22日起在5大電信預購。

ROG Phone 5，2萬9990元起。（華碩提供）

ROG Phone 5延續了6000mAh超大容量電池，附贈65W快充變壓器，電池座落兩側的設計，搭配空氣動力風扇5，將氣流送至機背散熱區，使表面溫度最多降低15度，就算長時間打手遊也不怕過熱，另更推出ROG Phone 5 Pro及Ultimate 2種512GB大儲存容量版本，後者更是全球首款內建18GB RAM的手機，玩家可透過後置幻視螢幕去自訂6種情境動畫。

而ROG Phone不能少的AirTrigger今年也有更新，支援多種感應模式，包括「超音波觸控」、「體感感測」與最新「風扇專用鍵」，還可自由設定側方長滑、雙點擊、體感晃動等慣用手勢，另再增加「後置觸控鍵」，可交互創造出18種操作，3月底前買後官網登錄，送ROG Strix Go Type-c電競耳機，全台華碩專賣店再贈限量ROG潮流雨衣，持ROG Phone I、ROG Phone II至專賣店，舊換新折價最高達1萬2000元。

華碩此次推出ROG Phone 5 Pro、Ultimate 2種512GB大儲存容量版本，玩家可透過後置幻視螢幕自訂6種情境動畫。（華碩提供）

ROG玩家共和國發表ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro／Ultimate及多款配件。（華碩提供）

(中時 )