隨著10年期美債拍賣結束，雖然結果不如市場預期熱絡，但還是止住了美債殖利率繼續上揚，加上最新的上周初領失業金人數達7 1.2萬人，創4個月新低，激勵美國經濟復甦期望，美股3大指數期貨盤前勁揚。美股周四(11日)開盤上漲57.48點、以32,354.50點開出，那斯達克指數勁揚200多點，台積電ADR一度漲超過4%。

截至台灣時間11日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲96.82點或0.30%、暫報32,393.84點；標普500指數上漲26.25點或0.67%、暫報3,925.06點；那斯達克指數上漲226.50點或1.73%、暫報13,295.33點；費城半導體指數上漲91.47點或3.18%、暫報2,970.79點。

4大科技巨頭開盤股價均漲，電動車大廠特斯拉股價上漲30.33美元或4.54%、暫報698.39美元。台積電ADR股價上漲4.85美元或4.26%、暫報118.68美元；聯電ADR股價上漲0.35美元或4.20%、暫報8.69美元。

美國勞工部周四公布就業市場表現，隨著愈多美企重啟經濟活動，截至 3 月 6 日當周，上周初領失業金人數降至4個月來最低，同時表現優於市場預期。續領失業金人數為414.4 萬人，同樣優於市場預期。

美國財政部拍賣380億美元10年期公債結果在台灣時間周四凌晨出爐，得標利率1.523%，投標倍數2.38，雖數據不如市場預期熱絡，但也足以抑制美債殖利率，早些時間更一度來到1.5%關卡以下，讓市場對於風險資產資金流出的疑慮降溫。

(中時新聞網)