才剛與中國大陸就邊境大量駐軍對峙達成脫離接觸協議的印度，最近完成了供潛艦使用的絕氣推進裝置(AIP)原型機測試，未來此種裝置將安裝在由法國引進的鮋魚級潛艦上。印媒宣稱，此一進展意味著AIP潛艦、6艘核動力潛艦與國產航母維克蘭特號，將可大幅增強印度海軍增強總體戰力，是對抗中國崛起的重要措施。

據《環球時報》引述《印度斯坦時報》報導，印度國防研究發展組織（DRDO）於日前在孟買成功進行了潛艇絕氣推進裝置（AIP）原型機的最後測試，此種推進裝置能夠確保柴電攻擊潛艇能夠在水下停留更長的時間，同時也比比核動力潛艇更為安靜。目前印軍計劃還將此先進的裝置安裝在從法國引進的鮋魚級潛艇上，該型潛艇的第3艘鯨鯊號於3月10日正式服役。

印度分析人士認為，AIP推進裝置的重要試驗被視為是印度海軍總體能力建設計畫的一部分，該計畫還包括正在推進的6艘核動力攻擊潛艦計劃，以及將在今年晚些時候服役的印度首艘國產航母維克蘭特號。這些計畫應被視為印度海軍為了對抗中國海軍崛起的一項協作努力。以潛艇為例，印度海軍目前只有一艘核動力攻擊潛艦——從俄羅斯租來的阿庫拉級核潛艇，印度預計將在2025年前租第2艘核攻擊潛艦。

印度對中國海軍擴增感到擔憂，他們估計中國將在2023年向印度洋部署航母戰鬥群，因此還向俄羅斯租用了6艘核動力潛艦，並打造新的航空母艦。圖為第3艘鮋魚級柴電潛艦成軍典禮。（圖／推特@isiddharthpatel）

報導稱，印度的國家安全規劃者們對中國海軍規模不斷壯大感到擔憂，他們預計中國將在2023年向印度洋部署航母戰鬥群，這也是印度海軍著手加強自身能力建設的原因之一。此外，印度今年將服役該國第2艘航空母艦維克蘭特號和第2艘彈道導彈核潛艦阿拉吉特號。印度海軍現役的維克拉瑪蒂亞號航母未來將駐紮在印度西海岸，而新的維克蘭特號服役後將部署在東海岸，每艘航母都將有1艘攻擊核潛艦和1艘彈道導彈核潛艦加入其戰鬥群。

報導認為，儘管印度海軍想要擁有比現在2艘航母噸位都要更大的第3艘航母，但考慮到巨額開銷，莫迪政府的戰略規劃者們仍不支持這一想法。維克拉瑪蒂亞號航母的排水量是4.5萬噸，現役維克蘭特號是3.75萬噸，討論中的第3艘航母可能是排水量6.5萬噸的維沙爾號，但這艘航母可能會花費掉至少150億美元的經費。

(中時新聞網)