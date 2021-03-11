線上遊戲平台Roblox 10日在紐約證交所直接上市，交易首日股價就暴漲55％至69.50美元，大幅超越證交所設定的45美元參考價格，使公司市值突破450億美元。

Roblox創辦人兼執行長巴斯基（David Baszucki）10日受訪時表示：「Roblox帶來美好的線上社群，讓大家能共同創作。」10日Roblox上市後，巴斯基對公司持股總價超過40億美元。

巴斯基也表示，Roblox效法Spotify、Slack及Palantir等新創公司直接上市是很自然的決定，因為這樣才能讓整個社群參與其中，確保大家在公司上市時能以相同價格投資股票。

2004年創立的Roblox提供應用程式讓行動裝置免費下載，用戶下載安裝後能在線上平台創造專屬的虛擬角色及遊戲環境，而Roblox則藉由銷售遊戲代幣Robux來創造營收。

(工商 )