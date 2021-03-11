股神巴菲特（Warren Buffett）執掌的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價10日攀抵歷史新高，連帶使得他的身價突破千億美元，成為全球第六位千億美元富豪。

柏克夏海瑟威A股周三終場上漲1.89％至398,840美元，盤中一度觸及40萬美元新高，令持有大量股票的巴菲特身價增加19億美元至1,004億美元，海瑟威A股今年迄今累漲近15％。

現年90歲的巴菲特曾是全球首富，如今在《富比世》（Forbes）雜誌富豪榜排名跌至第五。第一至四名分別是：亞馬遜執行長貝佐斯、特斯拉執行長穆斯克、法國精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）家族與微軟共同創辦人比爾蓋茲。這四人與臉書執行長祖克伯身價皆超過千億美元。

巴菲特擁有248,734股柏克夏A股，周三市值一度逾千億美元。巴菲特熱心公益，自2006年以來捐出大量股票給比爾與梅琳達蓋茲基金會做慈善，否則今日身價必定更高。

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