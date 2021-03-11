法醫在許多案件中都扮演著相當重要的角色，他們會運用相關的學術及科學方法來釐清案情，協助警方與檢察官破案。近日中國有個節目特別訪問了第一線的女法醫，請她們分享工作經驗，不僅必須親臨現場，還曾遇過一些離奇的事件。

一名女法醫張午豔在節目上坦言，確實比較少女性會從事這個行業，從傳統觀念來看，接觸屍體難免會讓人覺得「晦氣、不吉利」，且得隨時保持機動性，只要有命案發生，就得配合警方到現場勘查，若是有重大命案也要加班，因此非常需要家人在背後支援，否則婚姻很難維持。

腐爛屍體突「嘆一口氣」！女法醫親曝「恐怖經驗」（圖／翻攝南方財經網）

張午豔還分享，有次她進入爆炸現場勘查，現場一片狼藉，散落著支離破碎的肢體和內臟，空氣中彌漫著爆炸後的刺鼻味道和濃烈的血腥味，讓一同來的警方都忍不住吐了出來，但她當時只是愣了一下，便立刻投入到工作中，開始蒐集物證，「我們要為案件的偵破提供客觀、全面的依據。這是我們的責任。」

另一名年輕女法醫余夢怡也分享自身經歷，最令她印象深刻的是一起碎屍案，當時她和其他法醫打開裝著屍體的大桶時，裡面全都是碎屍，且已腫脹腐爛發臭；還會遇到一些完全想不到的「意外」，比如被繩索勒住脖子的屍體，腐爛後氣體無處釋放，等繩索解下來，就會「嘆氣」或者「打了個嗝」。

雖然她們曾嘔吐過無數遍，也曾看著滿地的蛆蟲全身發抖，可她們比誰都清楚，自己是死者的發言人，「必須用專業給死者一個交代，給家屬一個真相。」

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(中時新聞網)