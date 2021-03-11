華夏科大今年2月22日到3月19日，再次於華夏藝廊展出「華夏心 手繪情 又一章」。（華夏科大提供）

華夏科大今年2月22日到3月19日，再次於華夏藝廊展出「華夏心 手繪情 又一章」。（華夏科大提供）

華夏科大今年2月22日到3月19日，再次於華夏藝廊展出「華夏心 手繪情 又一章」。（華夏科大提供）

華夏科技大學華夏藝廊曾於2020年2月展出「華夏心 手繪情」，呈現參展作者在不同學習環境下的創意作，由於展覽成功、反應熱烈，應雙和地區校友、民眾要求，今年2月22日到3月19日，再次於華夏藝廊展出「華夏心 手繪情 又一章」。本次展覽成員包括建築系、數媒系、室設系、妝應系設計學院李明達博士等師生十餘人。

此次展覽推手，建築系趙夢琳老師表示，社會在走，顏值要有，設計力即國力。在此疫情飄忽不定，政治環境瞬息萬變的幻境中，藉由手繪，靜心觀察環境、人物、思考，沉澱心靈，轉化情緒，去蕪存菁，捨去繽紛蕪亂，省視自我，回歸生命價值與基本盤，這也是華夏科技大學彰顯師生社會責任、美化人生、攜手前行、共創未來之辦學初衷。

在展覽開幕茶會中，校長陳錫圭表示，華夏藝廊屬於華夏科技大學圖書館附設展示空間，創設於民國84年，創設的目的在於提供硬體空間與軟體設施及人力，以多元媒體的傳播方式，創造富人文與科技融通內涵的氛圍，開擴校園與社區整體知性與感性的向度。藝文空間每學期舉辦三到四檔藝術展覽，歷年展覽作品類型包含繪畫、書法、陶藝、攝影、數位藝術、板刻藝術及教學成果展等。陳錫圭除感謝參展師生協助提供參展作品，並致贈感謝狀給每一位參展師生。

「華夏心 手繪情 又一章」展出時間至3月19日止，歡迎各界民眾前往華夏科技大學華夏藝廊參觀指教。

(中時 )