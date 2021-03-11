台中市清水區深夜9時許發生車禍意外，吳姓男子駕駛小客車南行港埠路左轉中時，不慎與小貨車相撞，吳男當場無生命徵象，小貨車駕駛受傷，兩人送梧棲童綜合急救，清水警分局正在釐清肇事原因中。

警方調查指出，21歲吳男深夜9時許駕駛小客車，行經清水區港埠路北往南方向，左轉中社路時，不慎與對向直行小貨車相撞，小客車跌落在一旁田裡，吳男當場無生命徵象，小貨車駕駛則受傷輕傷，雙雙送梧棲童綜合救治。

(中時 )