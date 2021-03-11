台中清水2車相撞衝落田裡 轎車駕駛命危 23:072021/03/11 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清水區深夜發生相撞意外，小客車跌落田裡駕駛重傷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市清水區深夜9時許發生車禍意外，吳姓男子駕駛小客車南行港埠路左轉中時，不慎與小貨車相撞，吳男當場無生命徵象，小貨車駕駛受傷，兩人送梧棲童綜合急救，清水警分局正在釐清肇事原因中。 警方調查指出，21歲吳男深夜9時許駕駛小客車，行經清水區港埠路北往南方向，左轉中社路時，不慎與對向直行小貨車相撞，小客車跌落在一旁田裡，吳男當場無生命徵象，小貨車駕駛則受傷輕傷，雙雙送梧棲童綜合救治。 車市發燙 車商2月告捷 國一少女遭猥褻噴精在頭臉 15年後惡狼吸毒DNA成鐵證 (中時 ) #駕駛 #小貨車 #小客車 #吳男 #田裡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7人夜衝武嶺看日出 慘見自己百萬名車燒成一團火球 10:152021/03/11 社會 雙馬尾大眼正妹開拖拉庫 影片瘋傳網暴動：求上車 17:342021/03/11 生活 小女孩未繫安全帶「噴飛重摔」 媽下車查看秒嚇暈 19:102021/03/11 兩岸 超級房車賽事重磅回歸車壇 麗寶盃耐久挑戰賽5／1登場 引爆話題 15:092021/03/11 汽車情報-汽車新聞 老婦掛11樓陽台掙扎墜樓命危 民眾全程目睹嚇傻 10:572021/03/11 社會 ＋1的嘉義市立美術館 在建築中旅行時空 08:302021/03/11 生活 睡一覺酒就退？ 男子「隔夜醉」開車忽快忽慢遭攔檢 11:132021/03/11 社會 多款重量級新車助陣 起亞今年業績戰新高 04:102021/03/11 產業．科技 羽絨外套掛機車上變一般夾克 佳里警24小時找到偷「換」衣賊 20:572021/03/11 社會 勒斃前妻還辱屍 花蓮五金行小開3罪合併執行17年 16:312021/03/11 社會 宥勝牽手陳意涵劇照曝光 網揪亮點褲檔出現不明形狀 12:382021/03/11 娛樂 社會熱門新聞 蛙蛙文創負責人猝逝原因曝光 罹癌加上被告導致病情突惡化 - 社會 彭文正擦撞機車挨告 出庭認騎士碰瓷反告恐嚇取財 - 社會 1年走2位親人 台中梧棲街頭明晚「祭空棺」生人請迴避 - 社會 年薪直追千萬 陸挖角台積電聯發科200多名工程師 驚人行情曝光 - 社會 前空姐才控婆婆咬人 今灑汽油縱火夫妻嚴重燒傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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