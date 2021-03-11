稀土廣泛運用在農、工、消費、軍事等產業，除了是高科技產業發展的重要原料，更是尖端國防科技的重要資源，大陸身為全球最大的稀土供應國，等同掌握全球科技產業發展命脈。對此，由美國、澳洲、日本以及印度所組成的「四方安全對話」(Quad)，傳出將打造一條非大陸系統的稀土供應鏈，打擊大陸在該產業的領導地位。

據《日經亞洲評論》報導指出，4國計畫合作建立一條不會被北京當局影響的生產鏈，預計在本次峰會討論此事。除日本被大陸限制出口稀土之外，印度與澳洲去年以來多次與北京當局發生爭執。

稀土戰在川普政府時期就常被提及，由於川普發動陸美貿易戰，就有許多大陸專家認為，稀土身為科技產品生產重要原料，可以當作反制美方的王牌。此外，去年北京當局與澳洲政府交惡，也傳出利用禁止進出口稀土當作手段，2010年還與日本因釣魚台爭議，切斷日本的稀土供應鏈。

肖亞慶1日提到，大陸稀土沒賣出「稀」的價格，卻只賣出「土」的價格，這與惡性競爭，導致資源被浪費、環境問題都必須檢討，並指出應該仿效日本企業，在稀土應用發展投入開發。由於目前大陸對環保政策加重，稀土這類高汙染產業也面臨問題。

財經媒體專欄作家David Fickling提到，北京在2010年釣魚台爭端限制向日本出口稀土，的確能產生牽制日方的效果，但卻讓各國意識到稀土供應來源應該多元性。澳洲最大稀土生產商Lynas也在之後與日本「石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）」合作，甚至在2019年陸美貿易戰重燃之際，與美國公司合作，打算在美國建立一條稀土加工的生產鏈。

(中時新聞網)