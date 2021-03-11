來自馬來西亞的31歲美女鋼琴家李元玲，日前才因為在直播節目中，因不堪彈琴技巧被批評，失控暴走離場，引發輿論兩極評論，更被電影監製兼導演李建興大爆她因為工作愛遲到，遭電影公司封殺，所以現在只能當網紅。對此李元玲也在臉書正面反擊，自爆昔日因不願陪睡而與李建興鬧翻，對方也因此記恨至今，甚至編故事來酸她。

李元玲被爆李建興因工作愛遲到，加上以自我為中心的個性，不僅得罪錢國偉、李力持等合作過的導演，最終更被電影公司封殺。但李元玲也不甘示弱地PO文反擊：「這是因為當年這位電影監製在中國替我安排的電影女一角色需要跟投資商陪喝酒上床，這個我前經紀人可以作證。」

李元玲表示她當時不願服從，因此與李建興鬧翻，「他就一直記恨在心裡到今天趁熱度編出一面詞的故事來酸我。前提這是10年前的事。」更強調她與錢國偉一直保持友好關係，還說至於李建興編故事蹭熱度的原因，大家心知肚明就好。

只是李元玲PO文反擊不久後，不知為何又將此文章刪除，並再度發文表示：「當年初期接觸演藝界，尤其到中國，其實很不習慣。這個行業需要參與比較多的應酬、飯局、酒局等，當時我也比較年輕，習慣我行我素，更不懂得圓滑，每天都製造很多誤會。這坎坷的路走來，確實很難，心很累，也得罪了人，但我確是無心的，我的前經紀人可以替我作證。無論如何，感謝這一路走來大家的指導。另，我和Wilson一直關係很好，並沒有發生不愉快的事件。封殺一說也不屬實。希望大家不要再傳播傷害我的不實言論和猜測。也希望這幾天的八卦可以告一段落，真的不想再佔用公共資源。」文中語氣明顯變得溫和、謙遜許多。

對於李元玲自爆被逼陪睡一事，消息傳到李建興那邊，他則態度淡定地回應：「就猜到她會用這個說法」。

(中時新聞網)