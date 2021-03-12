「美國海軍學會新聞網」（USNI）10日報導，為滿足美國總統拜登對刪減國防預算的需求，美國國防部正全面評估節省經費的手段，包括讓「杜魯門號」航空母艦（CVN 75）提前退役。

兩位消息人士告訴「美國海軍學會新聞網」，由於拜登的2022財政年度國防預算目標為7040至7080億美元（約新台幣20兆元），較川普減少140至180億美元（約新台幣3900至5000億元），因此美國海軍有意取消「杜魯門號」航艦預定在2024年進行的「更換燃料暨複合大修」（RCOH）工程，讓該艦提早退役，以節省經費。

這並非美國防部首次宣稱要對航艦動刀，歐巴馬於2014年執政時，美國防部也曾建議取消「華盛頓號」航艦（CVN 73）的「更換燃料暨複合大修」工程。而在2019年川普執政時期，「杜魯門號」更是已面對過相同的危機，連續兩次成為經費削減計畫下的苦主；當時認為提前退役該艦，將能節省「更換燃料暨複合大修」需要的55億美元，充當第3和第4艘新型「福特級」航艦的採購資金。

針對此消息，美國國防部發言人柯比表示，在拜登政府5月正式推出預算案前不予置評。不過美國印太司令戴維森上將10日國會質詢中，稱目前「沒有取代航艦的方法」，並強調維持航艦戰力「至關重要」。

事實上，由於美國國會長期以來都堅持維持航艦數量，因此讓航艦提前退役可說是美國防部的「苦肉計」。如美國防部2019年公布「杜魯門號」提前退役計畫後，美國國會便在2020財年國防授權法案中明文禁止該計畫，並為第3和第4艘「福特級」提供了40億美元的採購經費，反而讓美軍航艦的地位更為穩固。

(中時新聞網)