民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被爆同居疑雲，兩人澄清僅是房東和房客的關係。王定宇11日出席談話節目侃侃而談鳳梨事件，卻未提及自己的桃色風波。針對王定宇仍未就此事件回應，民進黨台北市議員王世堅直指，從政者踏入政治圈，就要經歷過4個字「千錘百鍊」。

王世堅在《國民大會》節目中表示，從政者踏入政治圈，就要經歷過這4個字「千錘百鍊」。王定宇之前沒有出來面對各家媒體，是有原因的，希望大家諒解他這一點，因為他的政治色彩很鮮明，過去他也曾被不同立場的媒體強烈修理過，可能因此他才覺得，是不是過幾天再來做說明。王定宇一定會挑一個時間，跟大家做解釋，其實沒有解釋，也是一種解釋，就是讓民眾來判斷、來做選擇跟決定。

針對王定宇的桃色風波，王世堅認為，至於這背後是不是有派系，其實是不會啦。民進黨初選是君子之爭，因為如果真的是派系什麼的，你就算贏了初選，也過不了社會大家檢驗的眼光，所以一定是君子之爭。當然國民黨是見縫插針，有機會就會戳他們一下。

至於同一個派系的其他人沒有人出來聲援、力挺王定宇。王世堅認為，可能這一次就是人家的私事，當事人最知道情況，當事人才有說明解釋的權利，所以其他同事們可能就在旁邊，等待他們的解釋，大家精神上支持王定宇。

(中時新聞網)