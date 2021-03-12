北市5線掃墓公車20日起營運 公墓加裝人潮預警 民眾可憑影像避免群聚。（吳康瑋攝）

北市5線掃墓公車20日起營運 公墓加裝人潮預警 民眾可憑影像避免群聚。（吳康瑋攝）

北市5線掃墓公車20日起營運 公墓加裝人潮預警 民眾可憑影像避免群聚。（吳康瑋攝）

清明連假將至，北市交通局為利民眾清明掃墓祭祖，每年都會安排免費接駁巴士供民眾搭乘，今年免費掃墓公車將從20日起開始營運，於每周六、日發車至4月5止共計8天，5條線路讓民眾安心掃墓，此外 ，北市殯葬處副處長王文秀指出，今年園內外都加裝「人潮即時影像播出」，民眾在家就可以觀測現場人潮，再決定是否要上山。

北市府清明掃墓免費公車，往年的搭乘量皆有破百萬，但去年竟跌到僅剩27萬人次，北市交通局指出，疫情仍嚴峻，為讓民眾可以保持安全距離，接駁車出車班次將不會減少，且搭乘掃墓公車的民眾必須配戴口罩，否則公車司機可拒絕載送，搭載人數若增加，將適當調整班距，民眾若遇到滿載的情況，請盡量安排搭乘下一班公車避免擁擠。

交通局表示，今年闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車，除軍人公墓線尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3至5分鐘，各線下山末班車時間為下午5點發車，提醒民眾注意搭乘時間。

交通局說，木柵線於捷運動物園站2號出口搭程、南港線則從軍人公墓、富德公墓辦公室前搭乘，也可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車或於捷運南港展覽館站下車，步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205 、620及645副線等至中華科技大學轉乘。

另外，崇德線路線為捷運麟光站、崇德街、富德公墓辦公室，以中型公車營運，載運人數較大型公車少，民眾也可從動物園搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓，而陽明山線從惇敘工商至陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508、536、小8、小36路，或捷運北投站轉乘230、小7及小25路公車轉乘。

王文秀提醒，民眾進入塔樓需採實聯制、配合量測體溫、配戴口罩、酒精消毒及人流管制，管制對象以100人為限，為縮短民眾等候進塔時間，可攜帶身分證掃描至系統後即可進塔，或是利用殯葬處「清明資訊報你知網站」線上實聯登錄系統，預先線上填寫基本資料，以節省現場實聯登記時間。

(中時 )