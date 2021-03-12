一年一度的台灣偉士牌機車大會師將於基隆舉行，車友邀請市長林右昌一起挑戰24小時不斷電台灣縱走切西瓜的熱血行程，將於12日晚上8點啟程，並向全國宣傳活動及「2021城市博覽會」，蔡英文總統恰巧要來基隆視察望海巷工程，林右昌表示，將請總統在機車上簽名，帶著祝福宣傳一定會有助益。

林右昌今天在視察正濱國中的「成長非營利幼兒園」時表示，下午安排從市區騎到外木山，對於這次24小時不斷電騎車縱走台灣，並沒有太擔心，他說，以前都是騎車到台北上班，還是很熟悉的，此外，明天總統會來視察望海巷工程和植樹節，已經安排好偉士牌車子請總統在車上簽名加持，將帶著總統的祝福，為基隆城市博覽會和偉士牌機車大會師進行宣傳行銷，相信一定會有助益。

晚上8點多，林右昌也在臉書發文說，明天即將開啟這項挑戰，這是一個難得的機會更是一個難熬的考驗，「如果你在路上遇見我，記得向我揮揮手！」他指出，「24小時不斷電」這個點子是從推廣基隆觀光而來的，希望廣邀愛好微旅行的朋友一起到基隆從早玩到深夜、24小時不斷電，現在要把這股精神走出基隆分享到全台灣。

基隆市政府進一步說明，這次台灣切西瓜24小時不斷電行程將在12日晚上8點基隆文化中心廣場進行車隊集結，騎行路線全程超過700公里，車隊從基隆出發後，將由宜蘭北橫公路前往武嶺，預計清晨4點抵達武嶺，車隊將在武嶺慶祝登頂，再向南投日月潭、嘉義阿里山前進，車隊預計在13日晚上7點抵達終點屏東墾丁大街，也將在墾丁大街切西瓜慶祝完成24耐行程。

(中時 )