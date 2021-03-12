一線校園心理師，寫給青少年陪伴者的溝通指南

３大關鍵思維×４項家長覺察×６種頭痛情境

全面解讀青少年的求救訊號

這本書最厲害的地方，就是針對青少年的攻勢，擴大守備範圍。

一壘手解決「親子溝通」難題，二壘手掌握「親子教養」原則，三壘手看守「數位成癮」問題，捕手看管「情感教育」議題，游擊手應對「人際困擾」的強襲球，外野手則是接穩「情緒管理」的高飛球。

——歐陽立中，Super教師／暢銷作家

孩子都進化成青少年了，家長當然也要跟著升級！

出生於21世紀的小孩，他們所處的環境、即將面臨的難題，早就不同以往。

至於他們的照顧者，在教養下一代時也比過去更加艱辛。

在這個過度評價的時代，我們該如何幫助孩子好好長成完整的自己？

【精彩書摘】

採取忽視型回應的父母，無論孩子以什麼形式展現不安與焦慮，這類父母都無法接收到。他們可能是實際上的缺席，可能在心理上缺席。也有可能，父母才是那個需要被照顧的人。

就讀九年級的皓瑜曾告訴媽媽，她感覺自己不對勁，總是覺得沮喪、低落，甚至出現自殺的念頭，她懷疑自己有憂鬱症，希望媽媽帶她去看精神科。

沒想到媽媽不在意的說：「小孩是不可能得憂鬱症的。」就此對孩子的狀態不聞不問，連她到底發生了什麼事情都不知道。

「那你怎麼辦？」我問皓瑜。皓瑜說，她就拚命忍啊！忍啊忍，忍不下去的時候就割腕，讓痛覺麻痺自己。

「可是媽媽還是假裝沒看到，明明我割腕的痕跡這麼明顯。」後來，她再也不想待在這個冷漠的家，告訴媽媽要去住宿，但媽媽好像很受傷，覺得被遺棄，還放狠話告訴皓瑜，去住宿的話就別想回家，即便放假也不會去學校載她。

「後來，媽媽真的不太來載我回家。明明是她先遺棄我的，為什麼還會覺得是被我遺棄，這樣報復我，讓我更受傷……」皓瑜說，自從去學校住宿之後，她幾乎半年才會跟媽媽見到一次面。

好不容易忍到長大，也早就放棄從爸媽那裡得到關愛了，皓瑜把期待都放在男友身上，誰對她好，她就跟誰交往。

但皓瑜從沒遇過真正對她好的男人，都只是在利用她罷了！皓瑜說：「沒有人真的關心我，都是在利用我。我也放棄我自己了，就讓自己爛到底吧！爛到哪天死了也不會有人在乎。」

受忽視型回應長大的孩子，容易質疑自己存在的價值。為了獲得父母的關愛，孩子可能會故意變得很糟、很壞，試圖吸引父母的注意。

「負面回應也是一種回應，總比沒回應好。」

愛的反面是恨，若沒了恨，也沒了愛，家裡只剩下令人窒息的冷漠。對孩子來說，若唯一的選擇是放棄，只好離家出走，去其他地方找尋歸屬感。或是將父母的忽視，解讀為自己的錯，拚命討好博取認同，內心卻受到巨大的精神折磨，導致失眠、憂鬱等問題纏身。

選擇以忽視回應孩子的父母，有兩種可能的狀態。一種是自顧不暇，無多餘力氣照顧孩子，此時父母需要尋求幫助，優先照顧好自己的狀態，別再硬撐。

另一種是對於管教孩子深陷絕望，或許父母一開始曾試圖以控制的方式管教孩子，卻遭遇孩子強烈衝撞，覺得自己管不動也不敢再管，轉而忽視孩子的偏差行為。這時候，父母需要多花點心力，涉足自己不懂的領域，並尋求專家協助改善親子溝通，而非欺騙自己一切都沒問題。

(本文摘自《青春不是突然就叛逆》/親子天下)

【作者簡介】

陳雪如 Ashley

國立政治大學輔導與諮商碩士畢業，現為Ashley心理科學苑創辦人、企業課程講師、大專院校輔導老師。擅長領域包含協商談判、人際溝通、親密關係、親子教養、情緒調適等。

深耕於青少年輔導十餘年，深信家庭是一個系統，家人彼此間會互相影響，提倡以正向教養的方式引導孩子，幫助他們從錯誤中學習，期待他們能發展出足夠的心理素養，以面對未來變動快速的世界。

專業證照：諮商心理師、美國正面管教協會家長講師、NLP專業執行師、國際催眠執行師

更多活動資訊>>https://cplink.co/9nbMwRn5

《青春不是突然就叛逆》/親子天下

(中時新聞網)