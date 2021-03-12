本書透過網路世代家長應了解的關鍵思維、應具備的覺察，溫和而堅定的解決現代小孩在青春期最容易發生的問題，正確掌握青少年的矛盾心理，為不擅長與孩子相處的家長，搭起一座溝通的橋梁。

你知道嗎？青少年的暴走，其實跟嬰兒的哭鬧是一樣的。差別只在於一個看起來很嚇人，一個看起來無害，但他們背後在傳達同樣無助的訊息：「我很不舒服，可是我不知道怎麼表達，請幫幫我。」

青少年照顧者在青春期孩子大暴走時，要教給孩子的，不是「脾氣好一點」或是「放尊重一點」，而是教導孩子如何控制情緒，並發展談判技巧，學習協商與溝通。

關係是傷也是藥，良好的親子關係，可以幫助孩子長成更好的自己。每一個大人都當過青少年，或許你曾經想過用同理心來應對他們，以為這是最好的教養方式。但在你試圖用經驗來指導孩子之前，請先想想現在的狀況是否與過去相同。

【精彩書摘】

有些家長可能會認為，孩子就是做錯了，罵他沒什麼不對啊！就開始跟孩子爭論對錯，或是覺得父母權威受到挑戰。其實，行為的對錯不是重點，重點是父母當下的處理方式，讓孩子有了心結。例如，孩子可能認為爸媽不愛自己，認為自己是糟糕的等等。

安撫孩子情緒的目的，是去處理心結，讓孩子能夠以更健康的心理素質邁向成人。到底該怎麼去修補親子之間已經造成的裂痕呢？以下是療癒傷痛的三個關鍵步驟：

一、勒住舌頭，少說多聽

首先，一定要勒住舌頭。好好聽孩子說就好了，不管孩子說的對或錯，都不要反駁，傾聽就好。

如果在聽的過程中，家長自己也覺得委屈、有情緒，那麼，照顧自己的情緒也很重要。可以讓孩子知道，我們很想聽孩子說，但現在需要一點空間靜一靜，請孩子用傳訊息或寫信的方式，將想法表達出來，等狀態調整好會去看訊息，再找時間約孩子聊聊。

二、好奇的探問

等調整好自己的狀態，能夠跟孩子聊聊的時候，假裝自己對事件全然無知，當個採訪者，用純然好奇的態度，探問更多當下互動的細節，例如詢問孩子：

「你那時候的感受是什麼？」

「如果你是我，會怎麼做？」

「你覺得最受傷或在意的點是什麼？」

透過好奇的探問，孩子會感受到父母其實是很尊重、在意孩子的，這會鼓勵孩子願意繼續說。

敘說本身就是一種治療的方法。在心理治療中，有一種方式叫做「敘事治療」，同一個故事，透過一次次的講述，每次都會產生新的版本，舊有的創傷故事在敘說的過程中，不斷被改寫、被重新建構，一樣的故事，卻賦予了不同的意義。

三、看見孩子的受傷

許多父母第一次聽到孩子表達恨意時，會感到非常羞愧、否認孩子的指控，或是開始指責自己不是一個好父母。

其實，恨的反面是愛。孩子不是真的覺得父母很差勁，只是希望大人能夠有雅量，能承接他們的負面情緒。人際關係是很複雜的，我們在社交中，很容易喜歡一個人，但某些時刻，又感覺這個人很討厭。孩子透過父母的反應，其實在學習：

「我可不可以對別人表達負面情緒？」

「該怎麼表達比較恰當？」

「我該如何守護自己又不傷害他人？」

「別人讓我受傷了，我該如何修復這段關係？」

假如你的孩子從沒對你表現過負面情緒，很可能孩子已經決定將這一切深埋在心中，或許孩子覺得爸媽還沒準備好承接這些，也或許孩子覺得自己心裡還沒準備好。

身為成人的你，如果覺得有足夠的勇氣跟能量，能夠承接孩子的負面情緒，鼓勵你在聊天的過程中，主動詢問孩子：「在成長過程中，爸媽有沒有做過什麼事情，讓你覺得很受傷？」這或許能讓假性親密的親子關係，進入到更深層、更有安全感，也更真實的愛與信任。但前提是，成人的自己真的準備好要跟孩子談這些了。沒準備好也沒關係，只是時機未到，生命總會找到出路，不急於一時。

(本文摘自《青春不是突然就叛逆》/親子天下)

【作者簡介】

陳雪如 Ashley

國立政治大學輔導與諮商碩士畢業，現為Ashley心理科學苑創辦人、企業課程講師、大專院校輔導老師。擅長領域包含協商談判、人際溝通、親密關係、親子教養、情緒調適等。

深耕於青少年輔導十餘年，深信家庭是一個系統，家人彼此間會互相影響，提倡以正向教養的方式引導孩子，幫助他們從錯誤中學習，期待他們能發展出足夠的心理素養，以面對未來變動快速的世界。

專業證照：諮商心理師、美國正面管教協會家長講師、NLP專業執行師、國際催眠執行師

更多活動資訊>>https://cplink.co/9nbMwRn5

《青春不是突然就叛逆》/親子天下

(中時新聞網)