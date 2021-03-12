運彩「棒球一路發」還本機會高，只猜中獲勝隊伍就有獎，最高中獎獎金1,680萬，是喜歡「中華職棒」、「小投注大抱回」以及用電腦選號玩樂透朋友們的最愛，去年9月有運彩投注站店員賣「棒球一路發」時不小心多打了2張單，結果反到讓自己幸運抱回20萬獎金，這是怎麼回事！今天就來跟大家分享一下。

運彩店員不小心多打2張「棒球一路發」 結局讓眾人意外

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩為了要讓更多人關注國內棒球運動，特別為中華職棒設計高頭獎、電腦自動選號，並以討喜的168吉祥話做為商品名稱「棒球一路發」及頭獎1,680萬元，「棒球一路發」玩法很簡單，只要跟投注站老闆說，要用100元買哪一隊獲勝，投注機就會自動幫你選出2隊分別的得分數、被保送數以及被三振數共6個號碼，或者全都讓電腦挑也行，如果你猜的隊伍獲勝，就有50元獎金，如果又對中1個、2個、3個、4個或5個位置的號碼，就分別中100元、200元、600元、2,000元、20萬元獎金，如果只有你1個人很幸運地對中6個位置的號碼，你就可以獨得頭獎1,680萬元，當然如果也有別人同時買中頭獎，那就大家均分，還本機會高，只要您看好的球隊獲勝，下次最多再加50元，就還有再拼一次頭獎1,680萬的機會，非常划算。

棒球一路發玩法說明。(台灣運彩提供)

「棒球一路發」獎項。(台灣運彩提供)

去年9/30萬華的投注站有位常客要買「中信兄弟(客)Vs. 統一獅(主)」的「棒球一路發」，他跟店員說，要買主勝1,000元，客勝500元，店員先打了主勝1,000元的單，500元共2張後，要再打客勝500元時沒有把投注機上的1,000元金額的選項消除，結果打出客勝1,500元的單，500元共3張，店員把第1張給客人後，馬上告訴老闆這件事，老闆想說他平時工作認真就幫忙吸收，還說如果中獎獎金就給你，沒想到金斧頭銀斧頭的故事就這麼發生了，當天晚上中信兄弟勝，其他結果為比數7：6、被保送數3：6以及被3振數5：8，結果其中一組中了5個位置，幸運獲得二獎20萬元，含其他還本小獎，共抱回200,300元，讓他開心不已。

「棒球一路發」幸運中獎投注內容。(台灣運彩提供)

比賽結果。(台灣運彩提供)

棒球一路發中獎彩券。(台灣運彩提供)

今年中華職棒新一球季在3/13開打，喜歡「中華職棒」、「小投注大抱回」以及用電腦選號玩樂透朋友們可以買個「棒球一路發」，還本機會高，也有機會抱回1,680萬高額獎金，希望您可以幸運把大獎抱回家。

(中時新聞網)