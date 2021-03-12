全球車廠陷入無晶片可用的困境，但日本豐田汽車完全不受此次晶片短缺影響，甚至還能提高汽車產量，並將全年獲利預期提升54％，羡煞不少競爭對手。英媒揭密豐田不怕缺晶片的原因，來自於10年前311大地震生產中斷教訓，豐田意識到半導體交貨時間太長，無法因應災害衝擊，因此自行建立起晶片儲備計畫以避免斷貨危機。

路透報導，2011年3月11日發生日本大地震，幾乎摧毀豐田的供應鏈，預估有超過1200種零組件採購受到影響，為此豐田擬定業務持續營運計畫（BCP），設定500項需要安全供應的「優先項目清單」。當時，豐田花費半年時間，才將海外廠房回復到正常供貨水準，而本土廠房在災後4個月恢復常軌。

豐田依照BCP計畫，要求供應商儲備2至6個月晶片庫存，以因應緊急狀況需求。消息人士透露，豐田不受這波車用晶片缺貨而停產，甚至還提高汽車產量，並將全年獲利預期提升54％，讓競爭對手相當吃驚，相較之下，福斯、通用、福特、本田等知名車廠被迫減產或部分停產。

報導指出，豐田曾自己設計與製造晶片，長達30年之久，因此對車用晶片相當熟悉，不同於其他車廠直接採購現成產品，豐田始終堅持掌握汽車製造中所有零組件，對半導體產業鏈也很瞭解，甚至連製造晶片所需的化學材料也不放過。

專家評估，車用晶片供需失衡，將持續半年、甚至1年以上，在這次晶片荒緩減之後，汽車產業應改變目前庫存偏低的即時生產（Just in Time）管理制度，設法建立更多車用晶片庫存，或與晶片製造商簽訂價格較高的長期合約，才能讓汽車業獲得更好的設計與晶片供應。

(中時新聞網)