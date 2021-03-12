又發生電動自行車交通事故，7日晚間花蓮新城台九線上發生一起死亡車禍，疑似前方電動自行車車燈沒亮，追撞後奪走後方騎士性命。自從電動自行車普遍化後，造成交通事故激增，無掛牌情況下，民眾無從檢舉，警方也難以取締。

為讓悲劇不要重演，交通部與國內業者一起商討研擬電動自行車安全管理，推動道路交通管理處罰條例部分條文草案修法，規範電動自行車須掛牌，並且應投保強制汽車責任保險、若未投保者將無法辦理登記、換照或發照，違者上路會罰新台幣1,200元至3,600元。

(圖/eMOVING提供)

中華eMOVING始終維持國人行車安全，採取業界高標檢測，旗下電動自行車(Shine、Bobe)皆符合法規需求，掛牌不是問題，並通過1萬8千公里耐久、耐震動、衝擊、過放電、循環

壽命、車體摔落、涉水等七大測試，品質耐久有保障。

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另外電池額外提供兩年保固，除了可藉由車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可攜回家中充電，輕鬆抽取，毫不費力。符合法規、可掛牌、車身輕巧及好牽等特性，對於外出買菜或短程代步皆便利。

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3月eMOVING優惠購車方案，凡購買指定電動自行車，補助再加碼最高省13,000元。

(中時新聞網)