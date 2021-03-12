【回憶殺】54歲女星方季惟長相甜美清新，在當時是許多男性的夢中情人，有永遠的軍中情人、不老檔泥版女神、玉女始祖等封號，然而她卻因為癌症，在當紅之際淡出演藝圈，為家裡扛下千萬債務，一向以家人為重的她，因為他人無心的一句話，竟至今保持單身。

方季惟原本家庭富裕，出生萬華望族，但爸爸卻因為替人作保揹了9千萬債務，就算把房子賣了也不夠還，母親因此希望她趕快嫁人，能讓男方一起幫忙負擔，開始不斷幫她安排相親，然而某次她卻遇到對方嘲諷「不要全家都嫁過來」，讓她下定決心要透過自己的雙手賺錢還債，不再有婚嫁想法。

方季惟為替家中還債進入演藝圈。(中時資料照)

方季惟開始不斷打工，無論是駐唱、擺地攤、送瓦斯等都做過，之後更決定要出道當歌手，90年代她靠著一首《怨蒼天變了心》走紅，但因為公司禁令，她幾乎沒有在工作場合和藝人說過話，她才慢慢驚覺自己沒有朋友，找不到人商量或幫忙，逐漸從拍戲去學習和他人相處。

方季惟曾和周星馳合作電影《賭神》。(中時資料照)

在事業如日中天之際，方季惟被檢查出罹患甲狀腺濾泡癌，只能暫時引退好好休養，由於年輕時都是為父母而活，她在父母相繼離世之後至今未婚，因為媽媽生前最想看到她披上婚紗嫁人，方季惟心裡還是有一點遺憾，感嘆年輕時沒結婚，年紀大了要嫁人會更辛苦。

方季惟年輕時全心奉獻給家庭，如今十分享受一個人的生活。(中時資料照)

然而因為習佛多年，方季惟看淡許多事情，「不會為了結婚而結婚」，她認為女生金錢獨立還是最重要，遇到好的良緣是其次，不結婚對她來說也是輕鬆，「至少我沒有一顆心再為另一個家庭去奉獻，而停在那邊來不及悲傷，我至少可以跟自己在一起」，把一個人的人生同樣過得精采。

(中時新聞網)