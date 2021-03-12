常有許多患者拿著健康檢查報告到腎臟科門診，一臉緊張地問：「我的檢查發現腎臟功能有紅字，小便泡泡、有尿蛋白，是不是快洗腎（透析）了？為何我會有腎臟病？我的腎功能是如何？腎臟病有藥治療嗎？吃藥不是對腎臟不好嗎？可以吃中藥嗎？可以針灸嗎？腎臟病治療有用嗎？」

●洗腎高危險群 年長者及糖尿病要注意

台灣透析發生率及盛行率高居世界第一、二名，目前國內長期透析病人數已經超過90,000人。但到底誰容易變成洗腎病患？臺北市立聯合醫院中興院區腎臟內科主治醫師張朝富指出，主要還是年長者及糖尿病患者；根據2019腎臟病年報，平均進入透析年齡接近67歲，而糖尿病約佔45%

除了高年齡、高血糖，其他危險因子還有腎絲球腎炎疾病併蛋白尿高患者、高血壓、高血脂，多囊腎、腎臟病家族史、使用中草藥、非類固醇止痛藥、痛風、尿路結石、腫瘤、紅斑性狼瘡等。

醫師表示，腎臟功能評估有許多方法，最方便的方法就是抽血測血液中肌酸酐濃度，然後依據公式推估腎功能過濾率。(示意圖/常春月刊提供)

●評估腎臟功能 無症狀尚未需要洗腎

張朝富表示，腎臟功能評估有許多方法，最方便的方法就是抽血測血液中肌酸酐(Creatinine, Cr)濃度，然後依據公式推估腎功能過濾率。正常年輕人無腎臟病應該要超過90ml/min，但是腎臟影像異常或尿蛋白過高超過三個月，就是第一期腎臟病；若腎功能過濾率下降到60-89 ml/min同時腎臟影像異常或尿蛋白過高超過三個月，就是第二期或稱為輕度慢性腎臟病；而過濾率降到30-59 ml/min就是第三期或稱為中度慢性腎臟病，當過濾率15-29 ml/min就是第四期或稱為重度慢性腎臟病，到第五期就是過濾率小於15ml/min，這時腎臟功能已經衰竭，通常血液中肌酸酐會超過6-8mg/dl，但是只要沒有症狀其實都還不需要洗腎。

●尿毒症出現 需要靠洗腎解除

不過，一旦尿毒症出現，就是發生疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等，使用藥物都無法緩解時，就需要靠洗腎（血液透析、腹膜透析）或接受腎臟移植才能解除尿毒症。

張朝富提及，門診常有患者健檢報告腎功能過濾率只有每分鐘六十多毫升，如果沒有俗稱泡泡尿的蛋白尿，影像也沒有異常，其實不算第二期腎臟病，如果是年長者洗腎機率應該很低。但是如果是很年輕患者，雖然不算腎臟病，但是與同年齡比起來如果腎功能差很多，則建議要定期追蹤。

●尿蛋白呈陽性 需進一步檢查每日排出量

有許多患者健檢報告呈現尿蛋白陽性跑來腎臟科門診，這時就要進一步檢查尿蛋白的每日排出量，以確認是否超過正常值（每日< 150 mg）。因為健檢篩檢尿蛋白是檢查一次尿液中蛋白質的濃度是否過高，由於健檢長時間禁止飲水時尿液濃度會上升，測定尿蛋白濃度就常會篩檢出假陽性，所以若篩檢呈現陽性，就需要進一步安排定量的尿蛋白檢查才能確定是否真的異常。

●腎臟功能吃藥 擅自停藥風險高

腎臟病患常合併許多疾病，因此會使用多種藥物，最常有的疑問就是，腎臟功能已經不好，吃這麼多藥物會不會更傷腎臟？張朝富說，如果沒病的人吃了血壓藥、血糖、高血脂藥物，確實會有很大副作用，但若經過醫師診斷，不吃藥反而會讓三高沒控制好，導致腎臟衰退更快，所以有問題一定要請教專科醫師，不要自己隨便停藥。

●腎臟病服用中藥 須經專業醫師診斷評估

另外，有許多腎臟科醫師都禁止病患使用中藥，甚至某些大牌醫師會告知病患如果吃中藥就不要再來看他，主要是因中藥不傷身體的錯誤印象，讓很多國人會亂吃中藥補身。

其實，這些年中藥治療腎臟病的臨床實證研究上，已經確認某些中藥確實會延緩腎功能衰退，因此建議如果使用這類內服藥物，一定要經過合格且有經驗的中醫師診療，且一定要定期檢查腎臟功能及電解質變化。

張朝富提醒，如確認有慢性腎臟病，一定要定期腎臟專科追蹤，千萬不要有僥倖或逃避心理。慢性腎臟病是一種腎臟老化現象，經由門診個案管理師及飲食指導，維持健康生活型態，加上藥物治療，已經確定是可以減慢腎臟老化現象，甚至逆轉改善部分腎功能。

(中時新聞網)