梅根在專訪中談及英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向待她很好，更公開女王2018年6月在一場活動後借她毛毯的溫暖往事，有英國民眾剛好捕捉到兩人當時的溫馨互動。

梅根在歐普拉的專訪中談及英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向待她很好，更描述一段女王借她毛毯的溫暖故事，有英國民眾無意間捕捉到兩人當時的溫馨互動、並且公開這段第一手畫面，她說本來以為只是小事，沒想到對梅根來說這麼重要。

梅根在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中大爆英國王室種族歧視的內幕，不過特別強調女王伊麗莎白二世一向待她很好，還特別談到一段女王在座車裡借她毛毯一起蓋的溫暖往事。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，56歲英國女子歐文絲（Eileen Owens）剛好就用手機拍下了這段女王和梅根的溫馨互動。2018年6月，女王與梅根前往英國中西部的柴郡（Cheshire）參與活動，這是梅根嫁入王室後，兩人首度一起出席公務。

歐文絲說當時她就守在對面建築樓上的酒吧，那是他丈夫經營的酒吧，兩人捕捉下女王與梅根走出建築物、準備搭車前往下一個地點的畫面，穿著米白色連身洋裝的梅根相當亮眼，她臉上掛著笑容，亦步亦趨跟在一身亮綠色套裝的女王身旁，微笑聽著女王和他人交談，接著兩人一起坐進轎車後座。

影片顯示，坐在後座右側的女王攤開藍色毛毯、蓋在自己的膝蓋上，然後她指向梅根，梅根也跟著把毛毯拉過去蓋上。

歐文絲說，他們當下沒有想到車裡的那個片刻那麼重要，一直到梅根的專訪播出後，他們才意識到自己目擊了第一手畫面，對此感到不敢置信，「我完全知道她說的是哪一段」，歐文絲說自己馬上拿起手機找出這段畫面，「當下不覺得有多重要，但很明顯對她來說很重要。」

歐文絲回憶當時看起來「只是個溫馨的舉動」，「他們看起來很親近，兩人看起來像在聊天，而且相處得很好，女王似乎真的很喜歡梅根。」

她強調，並不是只有女王喜歡梅根，「所有人看起來都非常喜歡梅根，所有人都在呼喚她的名字。」

在歐普拉的專訪中，梅根說女王一直以來都對她很好，邀請她一起參與第一場公務活動，「她在膝蓋上蓋上毛毯保暖」，「那天很冷，她就像『梅根，過來』，然後把毛毯蓋在我的膝蓋上」，「就在那片刻，讓我想起我的祖母，她總是很溫暖、令人愉悅、熱情。」

(中時新聞網)