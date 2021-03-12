梅根在專訪中談及英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向待她很好，更公開女王2018年6月在一場活動後借她毛毯的溫暖往事，有英國民眾剛好捕捉到兩人當時的溫馨互動。

梅根在歐普拉的專訪中談及英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向待她很好，更描述一段女王借她毛毯的溫暖故事，有英國民眾無意間捕捉到兩人當時的溫馨互動、並且公開這段第一手畫面，她說本來以為只是小事，沒想到對梅根來說這麼重要。

梅根在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中大爆英國王室種族歧視的內幕，不過特別強調女王伊麗莎白二世一向待她很好，還特別談到一段女王在座車裡借她毛毯一起蓋的溫暖往事。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，56歲英國女子歐文絲（Eileen Owens）剛好就用手機拍下了這段女王和梅根的溫馨互動。2018年6月，女王與梅根前往英國中西部的柴郡（Cheshire）參與活動，這是梅根嫁入王室後，兩人首度一起出席公務。

歐文絲說當時她就守在對面建築樓上的酒吧，那是他丈夫經營的酒吧，兩人捕捉下女王與梅根走出建築物、準備搭車前往下一個地點的畫面，穿著米白色連身洋裝的梅根相當亮眼，她臉上掛著笑容，亦步亦趨跟在一身亮綠色套裝的女王身旁，微笑聽著女王和他人交談，接著兩人一起坐進轎車後座。

影片顯示，坐在後座右側的女王攤開藍色毛毯、蓋在自己的膝蓋上，然後她指向梅根，梅根也跟著把毛毯拉過去蓋上。

歐文絲說，他們當下沒有想到車裡的那個片刻那麼重要，一直到梅根的專訪播出後，他們才意識到自己目擊了第一手畫面，對此感到不敢置信，「我完全知道她說的是哪一段」，歐文絲說自己馬上拿起手機找出這段畫面，「當下不覺得有多重要，但很明顯對她來說很重要。」

歐文絲回憶當時看起來「只是個溫馨的舉動」，「他們看起來很親近，兩人看起來像在聊天，而且相處得很好，女王似乎真的很喜歡梅根。」

她強調，並不是只有女王喜歡梅根，「所有人看起來都非常喜歡梅根，所有人都在呼喚她的名字。」

在歐普拉的專訪中，梅根說女王一直以來都對她很好，邀請她一起參與第一場公務活動，「她在膝蓋上蓋上毛毯保暖」，「那天很冷，她就像『梅根，過來』，然後把毛毯蓋在我的膝蓋上」，「就在那片刻，讓我想起我的祖母，她總是很溫暖、令人愉悅、熱情。」

文章來源：Newly unearthed video shows the Queen offering to share her blanket with Meghan Markle as they leave their first joint engagement after the Duchess recalled the 'wonderful' gesture in her Oprah interview
文章來源：Queen offers blanket to Meghan Markle in newly unearthed clip amid royal row

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(中時新聞網)

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