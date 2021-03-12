環境對於孩子的成長有很大的影響，運勢命理網站「知命命理」分享，如果家中有小孩，在居家風水就要特別注意，無論是天花板、窗戶、採光都有風水講究，如果觸犯禁忌，可能會讓小孩心神不寧，甚至影響身體健康。

▍1.天花板宜簡潔

兒童房間天花板的顏色和樣式不可過於複雜，也不要懸吊造型過於奇怪的飾物，或會發出響聲的飾品，例如風鈴。如果孩子房間裝修色調過於暗沉，難免會影響孩子的身心發展，使之精神緊張，敏感多慮。因此，兒童房臥室的天花板以乳白為佳，暗色為凶。

▍2.窗外忌大樹

樹下是陰氣聚集之地，如果孩子臥室的窗外有大樹遮擋，甚至樹枝都能伸進窗戶的話，不僅會阻擋陽光，還會使房間陰暗潮濕，陰氣過盛。而且，從孩子的心理角度上來說，夜晚小孩看見窗外樹枝搖曳，總是會容易產生不好的聯想，導致孩子失眠多夢，在一定程度上影響孩子的健康。

▍3.房間宜帶隱私

兒童房是兒童私有的空間，若要想兒童健康成長且能夠獨立，減少對家庭的依賴，可以在房間內設有小孩專屬的書櫃、書桌或小儲藏櫃，讓他們能自由安排裡面的物品，培養他們的動手能力，家長不要過多干涉。不過切記，忌用透明的玻璃製品，因為玻璃製品反光，聚攏陰氣、煞氣，小孩子陽氣弱，煞氣容易影響到孩子。

▍4.注意陽光照射

孩子如同早晨七、八點的太陽一樣，充滿朝氣，所以在兒童房位置的選擇上，最好設在住宅的東部或東南部，這樣一來，兒童的房間便能經常接受到陽光的照射，既保證了房間的光照充足，也讓屋內比較不會產生陰氣。在陽光沐浴下長大的孩子，能健康茁壯成長，活潑可愛，天天向上。

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(中時新聞網)