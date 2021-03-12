美國科技股連續下跌破季線，中國深滬股市甚至跌破半年線；台股因外資賣不停，電子股表現弱勢，卻如同美股一樣，傳產、金融股亮眼，全球股市正在調整中，而獲利還是最終標準，尤其台股陸續公布年報，具有獲利成長及高殖利率股可攻可守。

美國十年期公債殖利率逐漸登上一．五％，市場對於景氣復甦信心增強中，甚至出現政府力推有錢的公司可替員工施打疫苗，也推升美國銀行、鋼鐵、製造及能源股股價向上。福特今年漲幅高達四成，艾克森美孚逼近五成，其他如美國鋼鐵、花旗銀行、開拓重工等，都上漲兩成左右，跑贏道瓊及標普約三至四％的漲幅，道瓊指數近日一度創歷史新高，與科技股呈現強烈對比。那斯達克指數及費半導體指數不僅跌破季線，甚至失守半年線，一度將今年漲幅全都吐回去。

當然，景氣復甦，拜登政府可能回歸對企業加稅動作的疑慮，而科技股去年漲幅大，以六大高總市值公司今年表現來看，從蘋果、亞馬遜、特斯拉、谷歌、臉書到微軟，只有谷歌漲幅較大，微軟股價上漲五％，其他都下跌，尤其以去年大漲七倍的特斯拉跌幅一度超過兩成。而費半成分股中，除了英特爾、應材及科磊等設備供應商上漲外，其他大都下跌，台積電則還有超過一成上漲，算是相對較強，也正因為如此，外資對台積電賣多買少。

塑化、鋼鐵、航運、金融、食品等撐盤

中國股市算是最慘，中小型股為主的深圳指數，最低跌破半年線至年線之上，累計今年以來最深下跌超過六％；上證指數則一度跌破半年線才拉出下影線，但今年以來累計也是下跌超過二％。連帶拖累香港國企股跌破季線，倒是恆生指數守住季線。韓股也在外資賣壓下跌破季線，日股稍好，與恆生一樣守住季線。

全球股市都隨美國科技下跌？倒也不是，歐洲德國及法國一度創今年新高，與疫情解封恢復生產有關，德國以汽車股領漲；去年跌幅相當重的新興市場，如東南亞的新加玻、菲律賓、泰國以及拉丁美洲的墨西哥、智利等股市力爭創今年新高。顯然資金是流向低基期的傳產、金融股為主的市場，並非全面撤出股市。

台股去年漲幅居全球股市前茅，主要由科技股帶領，如今也受美、韓科技股拉回影響，外資不斷賣超電子權值股台積電、聯發科等，但加權指數卻小幅跌破月線，距離季線一五二七○點有段距離，主要就是靠塑化、鋼鐵、航運、金融等低基期有轉機賺大錢個股支撐，包括台塑四寶、中鋼、東鋼、長榮、陽明、永豐餘、富邦金及國泰金。特別是最近陸續公布去年獲利，上述個股第四季獲利都明顯上升，且第一季還能再創高，所以資金在全球股市潮流以及獲利好的前提下，轉進傳產及金融相當合理。

加權指數從元宵節過後，就一路震盪走低跌破月線，但累計今年以來還有八％漲幅，比創新高的德國還多，也超過道瓊、標普、香港、日本。不過就是目前抗跌，後續可能抗漲。尤其從月成交量來看，元月出現七．四二兆元歷史天量，目前指數上站在元月底收盤一五一三八點之上，但後續要出現更大量可能不容易，那麼指數要再創新高，可能需要時間等待。另外，日線在一五九五三至一六一九○點出現歷史單日天量四五二九億元，如今指數在這區域之下，顯示高檔已有套牢籌碼。再對照外資元月賣超一一三○．八億元、二月賣超八○○．五一億元、三月至九日止再賣超九一三億元，第一季尚未過完累計今年以來已賣超二八四三億元，融資餘額則從農曆年後一八九六億元，一直增加至二一四三億元，散戶打死不退、外資卻大賣，顯見籌碼面不佳，所以指數相對抗跌後，未來美國科技股反彈，台股可能反彈空間有限，呈現高檔箱型震盪為主。

資金流向高息股、中低價股

目前正進入個公司召開董事會、公布股利時節，電子股近半年來利多消息頻傳，諸如晶圓代工、封測、驅動ＩＣ、電源管理ＩＣ、面板、被動元件漲價，但股價對利多反應已不大強烈，電子股景氣走向有變嗎？其實也沒變，既然利多不漲那就需要整理，最明顯是聯發科，近期股價一路盤跌，朝向季線八三三元接近，連帶千金股矽力ＫＹ、譜瑞ＫＹ、祥碩、信驊等股價走低破季線或半年線，而股價在四百至七百元的高價股，如世芯ＫＹ、立積、晶心科、瑞昱也全面走低；傳產的寶雅、富邦媒也不例外。高價股未有新的明星出現比價，那就只能先整理，不是看壞景氣，而是反映漲多需要整理。權值王台積電也是如此，股價在農曆年前就出現天價六七九元，隨著費半指數走低，股價也回測季線，且越跌融資越增加，籌碼不太好。不過，台積電有獲利基本盤，預估今年ＥＰＳ有機會落在二二至二四元之間，若本益比降至二五倍以下靠近二三至二一倍，也就是五七○至五四○元之間，支撐將轉強，長線向上還是不變。

而高獲利者一定會想到海運的陽明及長榮，兩者獲利今年上看三百億元以上，甚至傳出長榮今年可賺一個股本，創歷史新高，相對股價分別不到三○元及四○元，低檔會有買盤，股價在前波急漲後，後續將是緩漲。而看看市場預期疫情將解封，仍虧損的長榮航及華航股價已經漲到十四元以上，就算疫情解封，未來航空股一年要賺超過二百億元相當不容易，但股價即將頂到今年可賺超過三百億元以上的面板雙雄，以此來看，群創及友達股價低檔有限。一旦華航站穩歷史天量上限十四．二五元，對於低價股比價推升或可能出現。

傳產龍頭股交出亮眼成績

從長榮及陽明帶起的傳統產業龍頭股，表現都相當不錯，包括鋼鐵、塑化、造紙、食品、水泥到化纖等。

原物料價格大漲，油價也是，OPEC組織加上俄羅斯未說要減產，油價一度看到六七美元（西德州），對於能源股是一大激勵，看看艾克森美孚今年股價從四一．二美元大漲至六○．八美元，漲幅高達四七．五七％，是道瓊成分股中漲幅前茅，可看到國際石化大漲，第一季業績都將大豐收。對於台塑化更是大利多，法人預估，台塑化首季獲利有望達二百億元、季增六成；台塑本業有機會突破百億元，挑戰單季歷史新高。台塑化前二月稅前盈餘已突破百億元，等於三月單月獲利將逼近一百億元，股價怎麼跌？

最令人驚艷的是二線塑化，華夏公布去年第四季ＥＰＳ達一．八四元，全年二．九五元，獲利大幅度跳升，創近四年新高；並規劃配現金一．八元、股票○．五元，股價僅三○元出頭；台達化去年ＥＰＳ達五．五七元，等於第四季ＥＰＳ高達二．二九元，勇奪集團冠軍。董事會通過配現金二元、股票一元，股價約在四○元；亞聚在大陸太陽能ＥＶＡ活絡需求烘托，去年獲利十一．○四億元，年增三四％，ＥＰＳ一．八九元。董事會決議配現金一．二元、股票○．二元，都是非常好成績，刺激股價大漲。而生產ＰＥ的台聚去年第四季ＥＰＳ一．二一元，寫下近九年單季新高，全年ＥＰＳ二．二五元，董事會並通過擬配息一元，現金殖利率約四．五％。台聚集團這次率先公布四家公司去年獲利，打出全壘打，若以單季ＥＰＳ相對股價來看，可以說是有族群性的掛牌公司中最好，最重要是今年以來五大泛用樹脂又大漲，例如ＰＶＣ逼近一三○○美元、ＡＢＳ逼近二五○○美元、ＬＤＰＥ逼近一千六百美元、ＥＧ逼近八五○美元，都是近五至十年最高。也就是說，台聚集團四家公司第一季將持續交出好成績。

以台達化來看，近六季ＥＰＳ分別是○．○三元、○．二五元、○．四二元、○．九五元、一．九一元及二．二九元，今年第一季或將再挑戰二．四元，這種ＥＰＳ上升速度，是上市櫃公司中很少見的，也是該公司近三○年最好成績單。ＰＶＣ的華夏去年第二季尚虧損，但第三、四季ＥＰＳ○．六五元及一．八四元，就算是其他景氣循環股股獲利要這樣跳升也不多，股價卻只有三○元出頭。

在中國擁有龐大ＰＶＣ產能的聯成，ＤＯＰ年產二二三．七萬噸、苯酐六二．二萬噸、ＰＶＣ六○萬噸。以華夏第四季都能交出大好成績，聯成ＤＯＰ營收占比六一％，ＰＶＣ約十九％。聯成ＰＶＣ產能高出華夏約一倍，去年第四季獲利大好是正常，單季ＥＰＳ或超過○．六元以上。

而聯成的ＤＯＰ去年底中國牌價漲至每噸一○六○○人民幣，三個月不到竟然飆升逼近一．四萬人民幣，也就是上漲超過三成，聯成是最大廠，可以預期聯成、華夏、國喬、台達化、亞聚、台聚、東聯、中纖、中石化等第一季ＥＰＳ還會更好，相對股價都低於四、五○元，是偏低了。

再來就是造紙股，龍頭永豐餘去年ＥＰＳ三．一四元，是近二○年最好一年，將配息一．五元，扣掉一次性業外收益約○．八元，本業賺約二．三四元，儘管如此也是近十餘年最好。而該公司旗下永豐餘工紙、永豐實、申豐、元太等四隻金雞是功臣。進入新的一年，永豐餘投控總經理蔡維力表示，隨永道射頻申請上海Ａ股上市、永豐實下半年在台興櫃申請上市，永豐餘工紙第三季展開釋股作業等，金雞群已就定位，永豐餘投控今年營運一定要比去年好！法人估，永豐餘投控今年本業有機會挑戰ＥＰＳ三元，再創新高。該公司過去一向較為保守，現在敢說今年要更好，一定有料，而股價不到三○元算是便宜。同樣情況也可能出現在股價低於淨值三七．五三元的遠東新身上。

股市在歷史新高附近，很久沒表現的水泥股台泥、亞泥兩家老牌公司，去年預估ＥＰＳ都將超過四元，本益比不到十一倍，兩家公司一年賺上百億元不成問題，股價補漲值得期待。

食品股近來輪流上漲，從統一、大成到卜蜂、聯華股價呈現多頭排列。

進入董事會旺季，高殖利率股再度成為焦點，至上、聲寶、零壹、聚碩、神基、全國電、瑞穎、群電可一併注意。

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先探投資週刊2134期

(中時新聞網)