為了解雞蛋攝取量是否會增加心血管疾病的風險，美國哈佛大學組成的研究團隊，針對逾21萬人展開長達32年的追蹤研究。結果發現，每天吃1顆雞蛋的人，罹患心血管疾病的機率並沒有提升，也無須擔心吃雞蛋導致膽固醇過高。換言之，雞蛋的攝取量與心血管疾病之間，並不存在著關聯性。甚至，相較於其他地區，亞洲國家因吃雞蛋而罹患心血管疾病的風險更低。

這份研究成果已刊登於2020年3月的《英國醫學期刊》。論文中指出，飲食習慣與生活模式，在心血管疾病的發展中佔著重要地位。雞蛋雖然富含蛋白質、鐵、不飽和脂肪酸、磷脂與類胡蘿蔔素；然而，雞蛋的高膽固醇量，讓過去數十年來的研究，持續圍繞在雞蛋攝取量是否會提升罹患心血管疾病的機率，並產生彼此論點矛盾的研究報告。

因此，為評估雞蛋攝取量與心血管疾病的關聯性，哈佛團隊透過「護理人員健康研究」(NHS)、「護理人員健康研究2」(NHS II)，以及「醫護人員追蹤研究」(HPFS)3大研究案，召集215,618名參與者。

其中，來自NHS的參與者為83,349名女性(30至55歲)，來自NHS II的參與者為90,214名女性(25至44歲)，來自HPFS則為42,055名男性(40至75歲)。所有參與者在參加時沒有心血管疾病、第二型糖尿病或癌症，並每2年須完成1次問卷。

在長達32年的追蹤期間，參與者平均一週吃1至5粒雞蛋。在整個研究期間約有14,806人罹患心血管疾病；其中，約9,010起為冠狀動脈心臟病、5,903例為中風。

結果發現，的確每天吃至少1顆以上雞蛋的參與者，罹患心血管疾病的風險較高；不過，這些人往往也吃更多紅肉，並且身體質量指數也更高，故難以斷定心血管疾病風險上升是吃雞蛋所導致。研究團隊也發現，若是每天最多只吃1顆雞蛋，則雞蛋的攝取與總體心血管疾病的風險並無關聯性。

甚至，研究團隊發現若以每天吃1分加工紅肉，或是未加工的肉類、全脂牛奶，來替代雞蛋的攝取，心血管疾病的風險反而高於每天只吃1粒雞蛋的人。(風險分別為15%、10%與11%)。但若用魚類、豆類、乳製品與堅果替代雞蛋，罹患心血管疾病的風險就沒有升高。

研究團隊也意外發現，相較於美國或歐洲，攝取雞蛋量與心血管疾病沒有明顯關聯性；在亞洲地區卻出現攝取雞蛋罹患心血管疾病的機率較低。研究人員分析，這可能是因為西方國家雞蛋往往與紅肉或加工肉類搭配攝取，而亞洲國家則是搭配各種蔬菜菜餚。

研究團隊總結，雞蛋的攝取量與罹患心血管疾病的機率，並不存在明顯的關聯性。換言之，不必因為擔心雞蛋的高膽固醇而完全捨棄不吃，進而流失補充其他重要營養的機會。每天1粒雞蛋並不會增加致病風險，人們也無須過度憂慮其中膽固醇而造成傷害。

(中時新聞網)