民進黨憲改小組10日在中常會後舉行「會前會」，小組召集人之一姚嘉文會前受訪指出，「修憲」不能規避建黨精神，需觸及國號、領土等議題。換言之，根據黨綱規定，就是要「制憲」，且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神。

民進黨中常會3日通過成立「憲政改革小組」，由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人。

小組其他成員包括：國安會前秘書長邱義仁、總統府副秘書長李俊俋、黨團幹事長劉世芳以及黨秘書長林錫耀，昨天都出席會前會。憲改小組「會前會」，是針對小組的運作方式，請三位共同召集人做初步意見交換。

根據《中評網》報導，姚嘉文受訪表示，國家的名稱寫在民進黨的黨綱裡，就是「台灣共和國」；至於領土議題，他說，很多國家沒有將領土範圍列入憲法，因為領土是事實問題，不是法律問題。他認為，未來台灣也應該僅規範領土變更即可。

姚嘉文指出，民進黨的黨綱規定，一、要制憲；二、國家的名稱就是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神。

對此，台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（11）日也發佈新聞稿表示支持。他認為，民進黨身為一個主張「台灣成為獨立且正常的國家」，並作為政黨基石的本土政黨，對於制憲理念更應傾全黨之力與社會進行溝通與對話，藉以凝聚人民的台灣意識、國家意識、國民意識，並輔以務實可行之計劃，逐步完成「台灣國家正常化」的政治理念。這不僅是民進黨的政黨目標，更是多數台灣人民的期待。

民進黨發言人簡舒培表示，對於姚嘉文的說法，我們表示尊重，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。

簡舒培指出，民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立院黨團，與朝野政黨協商。期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

據報導，姚嘉文在會後的態度趨於低調。

(中時新聞網)