「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，和丈夫黃品文婚後生下2個寶貝女兒，18歲大女兒黃于庭日前登上PTT表特版，空靈美貌引發網友暴動，近日她再應粉絲要求，加碼曬出小女兒的美照，被網友狂讚「一家高顏值」。

王彩樺平常喜歡曬女兒美照，暱稱兩個寶貝女兒為「大公主」、「小公主」，近日因為大女兒爆紅，不少粉絲便開始敲碗王彩樺也曬曬小女兒，而她10日就在臉書開心寫下：「可愛的小公主來了」，並自爆照片是她硬跟妹妹要來的，笑稱「為娘有夠扯的啦，《戀女的媽》又來了」。

王彩樺應粉絲要求，曬出小女兒美照。（圖／翻攝自臉書）

可見小女兒留著一頭浪漫長捲髮，長相同樣甜美可愛，照片曝光後，許多網友大讚「一家都美高顏值，好漂亮」、「女兒都長的很漂亮體態身材不錯，像媽媽」、「大小公主都跟彩樺姐一樣美」，連陳美鳳也前來留言「青春無敵怎麼拍怎麼美啊」。

王彩樺的大女兒庭庭，日前因為照片被轉到PTT表特版被推爆而大紅，網友還搶著認王彩樺當岳母，美貌掀起熱議，後來就有不少廣告商找上門，更得到至少4家經紀公司邀約，王彩樺雖然笑說讓女兒賺一些學費也不錯，但目前還是讓庭庭以課業為重，沒有任何出道的計畫，可她也說會尊重女兒的選擇，未來只要女兒們喜歡，她一定會支持她們最想做的事。

大女兒庭庭日前登上PTT表特版爆紅。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)