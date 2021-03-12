根據水利署資料顯示，截至11日，水庫蓄水量只剩9.4％，預測剩餘天數已剩下不到一個月。（摘自水利署台灣水庫即時水情）

中南部鬧水荒，水情持續告急，中部最大的德基水庫蓄水率創下47年新低，根據水利署資料顯示，截至11日，水庫蓄水量只剩9.4％，預測剩餘天數已剩下不到一個月。到底何時會下雨？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來天氣對中南部水荒並不樂觀，未來7天內，西半部恐怕是「一滴雨都沒有」。

台灣近日飽受缺水困擾，除了北部、東半部外，各地幾乎是「滴水不沾」，僅山區偶有零星陣雨。「台灣颱風論壇」11日指出，未來7天西半部地區的天氣依舊為多雲到晴，僅山區有一點點飄雨訊號，「其他地方，真的一滴雨都沒。」

粉專指出，雖然周末又有東北季風增強，不過這波的水氣偏少，降雨又集中在基隆北海岸及東半部，對西部的水情實在沒有其他幫助。整體來看，周末北部、宜花偏涼，其他各地晴時多雲，到了下星期就會回溫，

到了下周一（15日），隨著東北季風減弱，風向轉為偏東風，對西半部的降雨更是沒有幫助。因此，「台灣颱風論壇」坦言，除非春天天氣有意外表現，否則真的只能更省水了。

(中時新聞網)