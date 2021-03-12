蛋是許多人三餐不可或缺的食物，其中不少人更是喜愛滷蛋。不過近日一名網友在吃麵時，吃到一半發現裡面附的滷蛋蛋白上，竟然長出一粒一粒的「水泡」，讓他嚇一大跳，直問怎麼產生的，對此有內行人給答案，讓網友直說長知識。

一名男大生在《Dcard》PO出照片「第一次看到這樣的滷蛋」，表示自己吃麵到一半，吃到滷蛋時，卻發現這顆滷蛋的蛋白中間，竟然冒出2顆圓圓的「小水泡」，讓他有點不敢繼續吃，拍下照片後向網友詢問「這到底怎麼產生的」。

男大生看見滷蛋上長出一粒一粒類似水泡的東西，忍不住詢問網友到底是什麼。(圖／Dcard)

網友紛紛打趣說：「這是花媽啦」、「滷蛋中的滷蛋啊」、「滷蛋也會過敏」、「長痘痘了吧」、「買一送二賺翻啦」、「感覺有點噁心」、「腫瘤吧，很危險」、「我猜是基因突變」。

隨即有內行人留言表示：「家裡開小吃店的為你解答，其實就是煮的時候殼裂開露出來了，每天剝店裡的蛋都可以看的各種奇形怪狀的」、「煮蛋的時候蛋殼裂開了，蛋白跑一點出來凝固後會變那樣」。

(中時新聞網)