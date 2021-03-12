美媒引述消息人士指出，印度已確定斥資30億美元從美國引進30架MQ-9B「海上衛士」武裝無人機，其目的是為了對抗中國與巴基斯坦在印度邊境上的威脅。

據《環球時報》引述《彭博》報導說，不願透露姓名的印度官員受訪時表示，印度將於下個月批准投入30億美元購買美國通用原子公司生產的30架MQ-9B「海上衛士」無人機。此舉將增強印度的軍事能力，因為印度目前擁有的無人機只能用於監視和偵察，無法執行攻擊任務。

印度多名知情官員透露，印度正在成為美國印太戰略的重要夥伴，而印度與中國和巴基斯坦的關係也處於高度緊張狀態。目前印度政府也正在推動為期10年、耗資2500億美元的軍事現代化措施。

報導說，印度國防部和美國通用原子公司的發言人目前都沒有對這一消息置評，五角大樓的官員也沒有回復置評請求。

據指出，MQ-9B無人機的飛行時間可長達48小時，能夠攜帶約1700公斤的載荷，這將使印度海軍有更強的能力監視在印度洋上的中國軍艦；該機還能夠裝備給印度陸軍，在印巴邊界地區打擊目標。

一名大陸軍事專家向《環球時報》表示，印度砸下重金購買美國先進無人機，客觀上有一定的軍事需求，但向美國示好、希望與美國加深合作的政治意圖更為明顯。印度迫切希望美國在經濟、軍事上給予援助，對美軍火採購只是政治示好的「敲門磚」。

(中時新聞網)