主要從事CCFL冷陰極螢光燈管生產及銷售，近期跨足口罩生產的上市公司「誠創科技」爆發炒股案，誠創的藝人老闆馬永玲被檢舉夥同股市炒手許國樑等人炒作自家股票，台北地檢署檢察官林達11日指調查局台北市調處兵分33路，搜索誠創公司、馬、許等人住處，並將馬、許及疑似金主的洪清陽等涉案人約談到案，晚間移送北檢複訊；檢察官訊問後，諭令提供人頭帳戶的鄭國良以30萬、金主洪清陽以20萬元交保；馬永玲以400萬交保，限制出境出海；炒手許國樑目前在大陸，檢調將再傳喚。
(中時新聞網)
主要從事CCFL冷陰極螢光燈管生產及銷售，近期跨足口罩生產的上市公司「誠創科技」爆發炒股案，誠創的藝人老闆馬永玲被檢舉夥同股市炒手許國樑等人炒作自家股票，台北地檢署檢察官林達11日指調查局台北市調處兵分33路，搜索誠創公司、馬、許等人住處，並將馬、許及疑似金主的洪清陽等涉案人約談到案，晚間移送北檢複訊；檢察官訊問後，諭令提供人頭帳戶的鄭國良以30萬、金主洪清陽以20萬元交保；馬永玲以400萬交保，限制出境出海；炒手許國樑目前在大陸，檢調將再傳喚。
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