北市農會近期改選，其中士林區農會於11日舉行理監事會議，進行常務監事、區理事長及總幹事改選；由於士林區農會人數眾多，更是左右市農會理事長選情的「關鍵」，對此，現任農會理事長葉文忠與前理事長郭萬清一決雌雄，但結果出爐後，郭萬清仍沒能翻盤，由葉文忠帶頭的現任幹部成功連任，葉指出，選舉結果無意外、無懸念，謝謝會員支持。

北市產發局指出，基層農會改選，分為區農會選舉與市農會選舉，北市第15屆農事小組長與會員代表於2月21日出爐，各區農會3月6日召開會員代表大會，選出區理監事，並召開理監事會議選出常務監事、區理事長及總幹事，至於市農會代表則參與後續的市農會選舉，因此各區農會會員代表，將直接左右最終的市農會幹部選舉結果。

台北市12個行政區，卻只有9個區農會，且全市登記務農人口截至年初約有7155多人，其中士林區就佔2325人，也被視為觀察選情的「指標」；這次改選亮點為前理事長郭萬清挑戰現任理事長葉文忠，昔日兩人同為前理事長莊龍彥提拔子弟，如今卻針鋒相對，令人不甚唏噓，且郭在四年前挑戰恩師莊龍彥慘遭滑鐵盧，這次再度回歸挑戰區農會理事長選舉，卻無奈慘敗，恐怕已無力再戰市農會理事長。

對於成功連任，葉文忠指出，這個結果並不意外，與會員代表選舉結果雷同，當選理事長除了代表獲得大家的認可，更也充滿對未來四年的期許，並且自己在理監事會議上，獲5票連任區理事長、總幹事曾崇華也獲5票、常務監事葉武政得2票成功連任，他自勉在往後的日子中，絕對要向這些投給自己的票負起責任，帶領士林區農會大步向前邁進。

北市產發局農業發展科長呂丘鴻補充，北投區農會於10日完成理監事選舉，由理事長王茂松連任；木柵區農會則由許啟明當選理事長；南港區農會理事長由潘清森連任；其餘松山、中山、大安、內湖及景美，皆於12日才會出爐，隨後才會舉行市農會選舉，預計所有改選程序將於3月29日前完成。

(中時 )