氣候開始回暖，又準備開始換夏季衣服的時候，不少人都會選擇在夏季來臨前趕快運動瘦下來，讓自己穿較薄及顯身材的夏裝比較好看，但現代人時間緊迫，要雕塑出肌肉更是困難，久明美容醫學診所就帶來了來自英國的「EMSCULPT磁波刺激儀」，是雕塑身形的一種全新技術．以塑造「肌肉」打開全新的保養市場。

「EMSCULPT磁波刺激儀」就經過了美國食品藥物管理局(FDA)與台灣衛福部(TFDA)核可。（久明美容醫學提供）

久明美容醫學楊勝君院長就分享到，腹肌、馬甲線、人魚線皆非輕易就能練出，因為肌肉的收縮是靠腦部下達指令，但人體是無法全面控制每一吋肌肉都運動到，而透過高科技儀器EMSCULPT磁波刺激儀的輔助，就是訴求能夠幫助消費者去喚醒身體重點肌群，鍛鍊肌肉同時減少脂肪，打造緊實線條比例。

而「EMSCULPT磁波刺激儀」就經過了美國食品藥物管理局(FDA)與台灣衛福部(TFDA)核可，以「HIFEM高強度聚焦電磁技術」搭配專利探頭，針對現代人最煩惱的「腰」、「腹」部位，透過非侵入式治療，促使肌肉產生高強度的擴張與收縮，可增加肌肉鍛鍊進而減少脂肪量，以磁出「肌動減脂」好身材，數量顯示可達到平均增加16%的肌肉質量比例，以及平均減少19%的脂肪比例，想要雕塑身形的使用者更適合。

EMSCULPT磁波刺激儀。（久明美容醫學提供）

(中時 )