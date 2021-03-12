告五人將舉辦「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，將於5月1日自台中Legacy起跑，5月15日在台北Legacy，5月29 日在高雄LIVE WAREHOUSE，一共三場演出，滿足三地歌迷，歌迷一聽到巡演好消息，紛紛摩拳擦掌準備好搶票，但也不免擔心門票太難搶，直呼希望告五人《運氣來得若有似無》專輯能降臨點好運給歌迷。

近來告五人的鼓手哲謙已經開始實行「早睡早起」，每天晚上10點入眠，清晨4點半起床慢跑、練鼓，調整好最佳狀態，期盼在舞台上有絕佳的演出。犬青和雲安則每天早上7點起床，先喝一杯熱水，作為一天的展開，再到陽台練習發聲。豈料，一大早精氣神十足的他們，肺活量相當充足，發聲練習竟吵醒了阿嬤，阿嬤還以為雲安和犬青在吵架，緊張地到陽台查看。

雲安和犬青當下連忙解釋兩人是在練習發聲，沒有在「大小聲」。發聲練習結束後，雲安和犬青會去慢跑一小時，順便帶早餐回來給阿嬤，相當孝順體貼。

(中時 )