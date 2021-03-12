法國外交部官員說，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）與家中一名經檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性的成員接觸後，將展開自我隔離。

現年73歲的勒德里安原定今天晚上接受檢測，他將在17日第二次受檢，也就是與陽性患者接觸一週之後。

在法國內閣屬於第二號人物的勒德里安今天主持與德國、約旦和埃及外長有關中東進程的會議，並在昨晚和美國氣候問題特使凱瑞（John Kerry）舉行雙邊會議。（譯者：徐崇哲）1100312

(中央社)