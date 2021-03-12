聯合國緬甸人權調查員安德魯斯（Thomas Andrews）今天表示，自2月1日政變以來，緬甸軍政府至少「殺害」70人，犯下可能構成違反人道罪的殺戮、酷刑和迫害。

安德魯斯在華盛頓哥倫比亞特區透過視訊對位於日內瓦的聯合國人權理事會指出，其中半數以上的死者不超過25歲。

他說，軍方奪權以來，已有超過2000人遭非法拘留，對示威者的施暴也不斷增加。

曾擔任美國國會議員的安德魯斯說：「大量的影片證據表明，安全部隊惡意毆打抗議人士、醫護人員和旁觀者。有令人震驚的影片記錄了攻擊造成的後果，包括示威者頭部受到致命槍傷，也有影片顯示士兵拖走或帶走受害者的遺體。」

安德魯斯另指出，言論和集會自由的基本權利在緬甸被剝奪了，他呼籲對軍政府領導人和軍方擁有的緬甸石油天然氣公司（Myanmar Oil and Gas Enterprise）實施多邊制裁。這家公司的天然氣項目收入今年預計將達到10億美元。

安德魯斯說：「惟有統一並經過協調，制裁才能真正有效。」（譯者：徐崇哲）1100312

(中央社)