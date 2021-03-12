以《大學生了沒》班底出道的夏和熙，起初只是想多賺點外快、認識新朋友，卻沒想到在演藝圈一待就是14年，從通告藝人轉戰戲劇、主持界，近來更因《全明星運動會》讓人看見他不同以往的表現，他坦言：「沒想到會這樣進入演藝圈，更沒想到因為運動獲得更多正面回饋。」對於服裝造型，夏和熙很有自己的想法，也不吝惜投資自己，就是要做到最好，「以前大概一季就去韓國一趟，一去就花15萬元，我對衣服很要求，都自己搭配。」

「很多衣服都是為了表演而買，我的衣櫃會分門別類，打歌服放一個櫃子、表演曝光過的放另一個櫃子，沒穿過的可能有好幾個櫃子。」夏和熙從大學生時期就自行治裝打理穿著，經過這些年歷練，很清楚自己適合穿什麼樣的衣服，因此不會花冤枉錢。

CHANEL肩背包／價格店洽（日本購入）數次赴東京銀座的夏和熙，在當地第一個購買的物品，就是這只肩背包。（攝影／彭子桓）
CHANEL肩背包／價格店洽（日本購入）數次赴東京銀座的夏和熙，在當地第一個購買的物品，就是這只肩背包。（攝影／彭子桓）

LOUIS VUITTON化妝包／價格店洽（泰國購入）因為難得造訪LOUIS VUITTON曼谷旗艦店，夏和熙買下這款化妝包留作紀念。（攝影／彭子桓）
LOUIS VUITTON化妝包／價格店洽（泰國購入）因為難得造訪LOUIS VUITTON曼谷旗艦店，夏和熙買下這款化妝包留作紀念。（攝影／彭子桓）

GUCCI　GG帆布及尼龍雙面帽／價格店洽。今年初入手的帽子，夏和熙沒料到《全明星運動會》同隊的胡宇威也有這頂帽子。（攝影／彭子桓）
GUCCI　GG帆布及尼龍雙面帽／價格店洽。今年初入手的帽子，夏和熙沒料到《全明星運動會》同隊的胡宇威也有這頂帽子。（攝影／彭子桓）

「以前真的是亂買，一季跑韓國一趟，一整年花在衣服的錢，曾經超過六十萬元。」夏和熙透露，家中還有風格浮誇的衣服，都塵封在衣櫃裡，「上次拍攝Cover安心亞〈愛得起〉的影片，我帶了很多誇張的衣服，還被工作人員笑說：『怎麼會借到這種衣服？』其實都是我到各地蒐集的戰利品，想說總有一天能用得到。」

穿搭 時尚眼光超前

夏和熙以韓團「東方神起」成員鄭允浩為例，鄭允浩在一月公開的迷你二輯《NOIR》宣傳照中，身穿的那件橄欖球盔甲，其實自己三、四年前就已經入手，「我那時一看到，就想說要買下來。」對自己眼光精準非常驕傲。

因為工作需求，夏和熙會購入名牌包等高檔精品，「工作的東西比較多名牌，我也會買當季新品，前提是要能放十年、二十年，能夠保值的才買。」他入手任何東西之前，都會先在腦中模擬一番，看看能否與家中衣服搭配，避免失心瘋亂買，但他也自曝說：「如果沒入手，回家之後還是一直想到的話，我就會再去買，然後想盡辦法搭配。」

AUDEMARS PIGUET自動上鏈計時碼錶／價格店洽。屬於名牌手錶入門款式，夏和熙買下它當作投資。（攝影／彭子桓）
AUDEMARS PIGUET自動上鏈計時碼錶／價格店洽。屬於名牌手錶入門款式，夏和熙買下它當作投資。（攝影／彭子桓）

DIOR　J'ADIOR手環套裝／15,000元。夏和熙到美國邁阿密陪姊姊逛街時買的，實際上是姊姊付款。（攝影／彭子桓）
DIOR　J'ADIOR手環套裝／15,000元。夏和熙到美國邁阿密陪姊姊逛街時買的，實際上是姊姊付款。（攝影／彭子桓）

GENTLE MONSTER太陽眼鏡／價格店洽（韓國購入）每次赴韓國旅遊，夏和熙都會購買造型眼鏡，這款是參加活動才入手的。（攝影／彭子桓）
GENTLE MONSTER太陽眼鏡／價格店洽（韓國購入）每次赴韓國旅遊，夏和熙都會購買造型眼鏡，這款是參加活動才入手的。（攝影／彭子桓）

CHANEL項鍊／價格店洽。從台灣的骨董店購入，夏和熙認為可以保值，也曾戴過一次。（攝影／彭子桓）
CHANEL項鍊／價格店洽。從台灣的骨董店購入，夏和熙認為可以保值，也曾戴過一次。（攝影／彭子桓）

不僅如此，穿搭風格不設限的夏和熙，出國旅遊時會仔細觀察當地民眾的穿著，「我每到一個地方，就先去咖啡廳坐上四、  五個小時，觀察在地人的穿著，打理出融入當地風格的穿搭。」他打趣說，看起來像在地人後，買東西才不會被當成冤大頭。對於穿搭，他建議身上不要超過三個顏色，身材比例掌握住四比五，至少不要五比五就好，整個人看起來才會有精神。

保養 細節絕不偷懶

擁有花美男外型的夏和熙直言，平時很注重保養細節，絕對不偷懶，「我在浴室會待很久，大約要五十分鐘，卸妝、洗澡、擦乳液，每個細節都很仔細。」話鋒一轉，夏和熙爆料在《全明星運動會》拍攝時，同屬藍隊的藝人張庭瑚卸妝都隨便卸。

為了在運動大汗淋漓時兼顧形象，夏和熙學會不少避免脫妝的知識，對睫毛膏、防曬乳、粉底等產品特性瞭若指掌。連節目化妝師接到需要下水的廣告拍攝工作，都特地向夏和熙討教，第二季選手李佳薇賽前也找他諮詢該買哪些底妝產品，讓夏和熙儼然成為運動不脫妝的最佳代言人。

《全明星運動會》將夏和熙等一群交集不多的藝人聚在一起，培養出深厚的革命情感。（圖／翻攝自夏和熙臉書）
《全明星運動會》將夏和熙等一群交集不多的藝人聚在一起，培養出深厚的革命情感。（圖／翻攝自夏和熙臉書）

身為第一季藍隊副隊長的夏和熙，賽期一直顧著自己與隊員的「表情管理」，卻在總決賽全體大合唱五月天的歌曲〈倔強〉時，在台上忍不住感動淚崩，表情失控，連雙眼皮貼都掉了，他無奈地笑說：「原本管理得非常好，就連練水球時，本來還有塗防曬、畫眉毛，後來累到沒空，就想說至少臉部表情要管理好，真的不行就戴口罩。」

夏和熙坦承，在後期訓練時，大家都累到不行，「後期心理壓力大，隊友邱宇辰還因此冒出很多痘痘，就真的是拚意志力，幾乎所有時間都花在跟防護員相處，比起補妝遮痘痘，更重視受傷包紮，因為輸了心情更不好，最後只希望勝利和身體健康。」

夏和熙參加《全明星運動會》，讓觀眾看到他是運動健將的這一面。（圖／翻攝自夏和熙臉書）
夏和熙參加《全明星運動會》，讓觀眾看到他是運動健將的這一面。（圖／翻攝自夏和熙臉書）

集訓 相揪買運動服

梳洗打扮快速的夏和熙，每天準備出門只需要花二十分鐘，「小時候爸爸就訓練我，在前一天晚上把隔天要穿的制服和書包收好，現在維持同樣的習慣，也會注意衣服沒乾或沒燙好。」夏和熙透露，拍攝《全明星運動會》期間，也會把訓練的衣服準備好，「藍隊很有默契，都會搭好全黑的訓練服，大家會選黑色，是因為流汗比較看不出來。」藍隊起初都是穿帽Ｔ，但因訓練時間太密集，洗了來不及乾，全隊只好相約去Outlet買訓練服和襪子。

夏和熙的父母和姊姊都是體育好手，姊夫更是旅日棒球員陳偉殷，夏和熙也憑藉優秀的網球成績保送大學。他表示，因為媽媽是體育老師，他念國小時就參加過各種運動校隊，「我從小就很喜歡運動，幾乎所有項目都接觸過，但自認沒有哪一項特別厲害。」

MAKE UP FOR EVER 柔霧空氣粉餅／1,700元。（攝影／彭子桓）
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SHISEIDO國際櫃 新艷陽．夏水離子防晒水粉蜜 SPF50+，PA+++／1,250元。（攝影／彭子桓）
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對於《全明星運動會》的隊友們，夏和熙滿是稱讚：「邱宇辰沒有跳高過，卻一星期就學會，胡宇威跳得最遠，常常被他們的優異表現嚇到。」雖然賽事早在一月結束，藍隊感情仍維繫不變，「大家在四個月的訓練中建立起深厚的友誼，每周也會一起看播出，到現在還是會找各種名目相聚！」

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