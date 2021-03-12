全球約有14億近視人口，雷射手術需求暴增，當今最夯的30秒無痛「飛秒雷射手術儀」，本由德國蔡司（ZEISS）獨占市場，半年前德國另一個品牌EXCELSIUS MEDICAL，打破了這個局面，而這隻挑戰蔡司的小蝦米，正是總部設在南部科學園區的「艾克夏醫療儀器股份有限公司」（艾克夏）。

艾克夏創辦人黃承好，從國立交通大學第1屆光電所畢業後，一腳踏入雷射光學領域，先在美國、西班牙單打獨鬥逾20年，才返鄉創業，9年燒掉3億元，終於取得歐盟認證，打入大陸及印度市場，今年力拚興櫃，技術含金量待價而沽！

艾克夏的全飛秒雷射手術儀（圖）具有多功能與價格優勢，是蔡司的潛在對手。（圖／翻攝自艾克夏醫療儀器臉書）

農曆年後，艾克夏立刻和希臘的合作伙伴，隔空開了2場視訊會議。「一旦簽約，這將是艾克夏繼印度及大陸後，第3個大區域（包括東歐、南歐及中東等地）的代理合作，1年至少會帶進300萬歐元（約新台幣1億元）營收。」64歲的創辦人兼執行長黃承好透露。

雖然艾克夏在台灣默默無名，但在眼科高階醫療器材界，已是一顆明日之星。站在自家儀器前，黃承好解釋：「20年來，近視雷射手術以『準分子雷射手術儀』（LASIK）的『雷射層狀角膜內層重塑術』為主，近年出現的『飛秒雷射手術儀』（SMILE）是最大躍進，傷口只有前者的10分之1（2.5毫米），精準度大幅提升，手術當晚就可以揉眼睛、洗臉，術後1個小時，不適感就會消失。」

近30年來，德國蔡司（圖）在近視雷射市場穩占龍頭地位，隨著艾克夏加入戰局，市場也多了一種選擇。（圖／翻攝自蔡司官網）

目前每年逾3億美元（約新台幣84億元）的飛秒雷射手術儀市場，由業界龍頭蔡司獨占。去年9月間，艾克夏的飛秒雷射手術儀取得歐盟販賣許可證（CE），成為全球唯2擁有這張證明的公司，「全球最大的就是蔡司，此外只有我們可以做。」黃承好解釋，手術醫療儀器從研發到取得販賣許可證，法規多且費時，以飛秒雷射手術而言，蔡司2004年投入研發，兩年後取得專利，艾克夏則是2013年投入蔡司專利之外的新術式，3年後也申請到專利，「你可以說我們運氣很好，蔡司專利過期（約2027年）之前，新競爭對手不多。」

艾克夏領航者黃承好

年齡：64歲

婚姻：已婚，有2個孩子

經歷：Laser Sight工程師、Unidata總經理、Kerasite總經理

學歷：交大光電所碩士、美國中央佛羅里達大學電機碩士

小辭典 全飛秒雷射

全飛秒雷射（SMILE，Small Incision Lenticule Extraction）是一種眼部「小切口微透鏡取出術」，以雷射將角膜下方切削出角膜透鏡，並透過極小的傷口取出，藉此校正角膜屈光度，全程僅需30秒。具有不適應感時間短、手術完當天就可以揉眼睛、洗臉的優點，目前台灣坊間都採用蔡司的設備，一次手術雙眼的費用約12萬元。

印度是艾克夏的主力市場，一家眼科診所安裝艾克夏雷射手術儀時，特地請來法師（中坐者）祈福。（圖／翻攝自艾克夏醫療儀器臉書）

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(中時新聞網)