一家眼科診所業者透露，過去20年，全台眼科診所買進約100台準分子雷射手術儀，但光是去年，就買了10台飛秒雷射手術儀，全是向蔡司採購。這個市況，正是畢其一生專注雷射光學的黃承好，堅持自創品牌的背後原因。

自交大光電所畢業後，艾克夏董事長黃承好就一直投入眼科醫療雷射研發，至今近30年。（圖／黃威彬攝）

出身小康之家的黃承好，父母都是打工仔，他從小念書拔尖，90年代初期，自交通大學第一屆光電所畢業。然而，那時光電相關頭路少，1992年，黃承好在教授介紹下，進入美國一間製造準分子雷射手術儀的公司擔任工程師，卻讓他很沮喪，「醫療的結果可說是亂七八糟！」

黃承好解釋，研發製造過程中，公司沒讓他跟任何醫師討論臨床實際需求與條件，患者做完雷射手術，最糟的是眼睛還會產生不規則閃光，根本連治療都談不上。兩年後，黃承好失望離職，自行成立一人公司，持續研發準分子雷射手術儀販售。

不久，一位西班牙醫師找上門，希望黃承好能到西班牙，替他設計的近視雷射儀器進行調整，此行讓黃承好意外研發出「飛點」（Flying Spot）技術，「雷射過程由於眼球水分會影響雷射，因此，我先讓水分平均分布，再小區域分散雷射，讓影響降到最低。」

近30年來，德國蔡司（圖）在近視雷射市場穩占龍頭地位，隨著艾克夏加入戰局，市場也多了一種選擇。（圖／翻攝自蔡司官網）

擁有獨門功夫的黃承好，2000年1年內，在西班牙就賣了15台準分子雷射手術儀，同時兼做醫美雷射儀器，時常往返歐、美兩大市場，然而，他發現，「相對於國際大廠，一人公司經常被看不起。唯有品牌，才能強化公司的能量。」九年前，黃承好決定舉家返台創業，成立艾克夏。

由於當年黃承好沒有申請「飛點」專利，後來各大醫療光學業者爭相採用，「當年我不知要申請專利，直到回台後，一位蔡司業務代表告訴我，公司（蔡司）已準備了一筆權利金，只要我申請好專利提告，他們就立刻付錢給我。」他笑說。目前黃承好已申請或申請中的專利共有19項，在雷射近視手術上，與蔡司幾乎平起平坐。

德國蔡司的飛秒雷射手術儀，是目前眼科診所主要使用的器材。（圖／翻攝自台灣儀器行官網）

艾克夏領航者黃承好

年齡：64歲

婚姻：已婚，有2個孩子

經歷：Laser Sight工程師、Unidata總經理、Kerasite總經理

學歷：交大光電所碩士、美國中央佛羅里達大學電機碩士

小辭典 全飛秒雷射

全飛秒雷射（SMILE，Small Incision Lenticule Extraction）是一種眼部「小切口微透鏡取出術」，以雷射將角膜下方切削出角膜透鏡，並透過極小的傷口取出，藉此校正角膜屈光度，全程僅需30秒。具有不適應感時間短、手術完當天就可以揉眼睛、洗臉的優點，目前台灣坊間都採用蔡司的設備，一次手術雙眼的費用約12萬元。

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(中時新聞網)