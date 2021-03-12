艾克夏落腳南部科學園區後，2015年，黃承好跑到德國紐倫堡設立品牌及研發中心，並註冊品牌「EXCELSIUS」。為何主打德國品牌？「德國的技術水準是世界公認最高的，能通過德國認證，品質技術一定最好。」黃承好直言。

次年，艾克夏的準分子雷射儀器就拿到CE認證，等同在德國蔡司及美國愛爾康（ALCON）等國際大廠包辦的全球市場取得入場券，不過，艾克夏還不能馬上進場。

艾克夏成立時，在全台尋找落腳處，最後選擇位於台南的南部科學園區。（圖／艾克夏提供）

「你的儀器，沒有50萬個臨床個案，誰敢買啊？」一位醫師道出市場潛規則。黃承好因此決定從各約14億人口的大陸及印度市場切入，「在印度市場，（儀器價格）賣高沒人買，賣低大家又沒信心。」近4年來，擁有「印度蔡司」美譽的印度最大眼科設備製造商Appasamy，向黃承好買了12台準分子雷射手術儀；印度也成了黃承好團隊研發新一代飛秒雷射手術儀的主要對象。

艾克夏的雷射手術儀在操作時，可透過螢幕即時觀看過程。圖為印度孟買的診所測試該儀器。（圖／翻攝自艾克夏醫療儀器臉書）

「印度的老公寓多，診所最大的惡夢就是搬遷高大笨重的醫療器材時，常常要拆窗戶。」黃承好說。為了符合印度只能搭載4人的電梯規格，艾克夏研發飛秒雷射手術儀時，特別設計為長80公分、寬100公分的「小機台」，不但重量輕，還可拆組，移動性大幅提升。

此外，「蔡司的飛秒雷射手術儀『機器人雷射手臂』，高度與角度固定，為了配合雷射刀，病床需不斷移動，病患容易緊張不適，我們的機器人手臂設計有ＸＹＺ三軸，可上下、左右、前後移動，不必移動患者。」黃承好點出差異。

為提升手術精準度，艾克夏斥資千萬元與工研院進行技術轉移。圖為去年7月黃承好與工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬簽署「OCM技術應用於眼部組織虛擬切片技術模組」授權。（圖／工研院提供）

為強化飛秒雷射手術儀的功能，讓同一部儀器也能執行白內障手術，艾克夏廣發英雄帖，在國際尋找技術伙伴，最後看上台灣工研院的OCM技術，花了千萬元進行技轉。「我們的手術儀測量白內障的距離小於4微米（micron），相當精準，手術過程能同步觀看角膜斷面影像，這點蔡司的產品還做不到。」黃承好開心地表示。

艾克夏領航者黃承好

年齡：64歲

婚姻：已婚，有2個孩子

經歷：Laser Sight工程師、Unidata總經理、Kerasite總經理

學歷：交大光電所碩士、美國中央佛羅里達大學電機碩士

小辭典 全飛秒雷射

全飛秒雷射（SMILE，Small Incision Lenticule Extraction）是一種眼部「小切口微透鏡取出術」，以雷射將角膜下方切削出角膜透鏡，並透過極小的傷口取出，藉此校正角膜屈光度，全程僅需30秒。具有不適應感時間短、手術完當天就可以揉眼睛、洗臉的優點，目前台灣坊間都採用蔡司的設備，一次手術雙眼的費用約12萬元。

自交大光電所畢業後，艾克夏董事長黃承好就一直投入眼科醫療雷射研發，至今近30年。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)