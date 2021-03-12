北市旅館業者11日召開記者會控訴，北市安心旅遊補助撥款慢，且審查費比別縣市高，認為北市觀傳局有圖利特定廠商之嫌，對此，北市觀傳局回應，這番指控子虛烏有，不是事實，而且審查費依各地市場行情訂定，一件35元為合理價格，切勿危言聳聽。

北市旅館商業同業公會理事長韋建華於11日率領公會成員與艾特文旅、恩典驛站、沃客商旅、香城集團、文舺行旅等旅館業者舉行記者會，他指出，北市觀傳局找來安貞會計師事務所審查安心旅遊補助申請，導致去年7月1日的補助款，延到今年2月9日才拿到，並且相較花蓮縣一件12元、台中市一件18.5元，北市審查費高達35元，比較貴又比較慢。

韋建華強調，在地有33.4萬件補助申請，審查費一件超過20元的價差，根本就在浪費北市公帑，並認為北市觀傳局疑似圖利特定廠商，甚至要求局長劉奕霆負起責任下台。

對此，觀傳局反駁指出，安心旅遊補助的審查費用是考量審查成本、市場行情訂定底價，審查內容包含旅客身分證、發票憑證及單據、比對旅館合法房間數及床位數等，協助旅宿業者處理問題案件，並確保審查結果正確，其他縣市委外工作項目、計價方式與北市不全然相同，因此審查費用有所差異，訂為35元也是合情合理。

觀傳局強調，公會猜測觀傳局圖利特定廠商皆非事實，北市府自新冠肺炎疫情開始延燒，就規畫各種行銷及補助方案，希望與業者攜手共度難關，期盼公會勿再混淆視聽，擅自曲解北市府振興觀光的美意。

(中時 )