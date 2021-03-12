勞工兄弟姊妹在職場上，經常遇到有關勞動法令爭議問題，勞資雙方因此產生摩擦。北市勞動局長陳信瑜表示，為讓廣大市民了解各項常見的法令爭點，勞動局開辦「勞動事務學院」，第1期課程將於15日上午9時開放報名，歡迎踴躍參加。

「本期開設多門既專業又實用的勞動法令課程，走過路過都請不要再錯過！」陳信瑜說，「勞動事務學院」從2000年開辦以來，至今深受學員的好評，每年皆有近3500人參與，屢屢開放報名即瞬間秒殺，除了反映市民對勞動法令求知若渴的需求，也鞭策勞動局年年以開辦更優質的課程為目標。

勞動局提到，今年度第1期課程時間為3月底開始至6月，以三大主題規劃設計，分別是「勞動條件及相關法令」、「勞資爭議處理」及「職場安全防護」。

除基本入門的「勞動基準法基礎及相關法令」課程外，還包括「從勞基法探討企業人事管理權限迷思」、「勞基法第9條之1離職後競業禁止與第15條之1最低服務年限條款之探討」等深入性探討課程。

當然，也有規劃「常見工時與工資案例解析」、「契約終止的各種態樣分析與實務操作」、「職業災害-認定依據及案例探討」等實務性課程，透過學有專精、實務兼具的律師及學者，逐條拆解法令與解說，深入淺出幫助學員搞懂法令爭點及眉角，邀請台北市民及工作地位於北市的勞工、工會組織及事業單位員工，踴躍報名參加。

陳信瑜提醒，想報名參加課程的勞工兄弟姊妹，一定要記得報名前，先至北市勞動局官網／勞動事務學院課程報名系統／學員專區加入學員，就能在第1梯次報名開始日3月15日上午9時，快速完成報名，勞動局補充說明，課程簡章相關資訊請至北市勞動局官網／勞動教育／勞動事務學院了解。

(中時 )