今天西半部的空品不佳。（圖／翻攝自環保署）

4縣市濃霧特報，西半部空品拉警報。（何立雯攝）

變天！氣象專家吳德榮表示，今天傍晚開始，東北季風逐漸增強，北海岸、大台北近山區和東半部地區有雨，周末大台北及東半部雲量增多，天氣轉涼，下周四起恢復好天氣，北台灣甚至可能出現30度高溫。另今天西半部空氣品質不佳，氣象局也針對4縣市發部濃霧特報。

西半部空氣品質不佳。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（12日）各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。各地氣溫：北部15至25度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。傍晚起東北季風漸增強，北海岸、大台北近山區及東半部降雨機率漸提高，轉有局部短暫雨。

西部4縣市濃霧特報，北台灣今傍晚變天有雨。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮表示，週末（13、14日）兩天東北季風增強，但水氣少、故影響輕微；北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；大台北及東半部雲量增多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮指出，下週日晚起至下週四（18日），東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫近30度、中南部更升至32度左右，早晚稍涼。下週五（19日）下波鋒面逐漸南下，其結構、影響狀況，各國模式仍在調整，需持續觀察。

氣象局針對4縣市發部濃霧特報。（翻攝自氣象局）

氣象局今晨也發布濃霧特報，台灣西半部地區及金門、馬祖今天易有局部霧或低雲影響能見度，而今晨新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市能見度不足200公尺。氣象局長鄭明典也在臉書發文表示，今天幾乎是靜風！空氣品質高度不良，請大家避免到室外運動。

(中時新聞網)