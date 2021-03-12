北市勞動局為鼓勵推動「職業安全衛生」的優良工程單位及人員，每年均配合勞動部職業安全衛生署辦理的「優良工程金安獎評選」，北市去年公共工程職業災害死亡人數僅1人，創近5年新低，同時也勇奪5項獎，對此，勞動局長陳信瑜10日表示，今年續辦評選，邀請有意願的事業單位及個人，踴躍報名參選一同奪金。

「降低職災，刻不容緩！」陳信瑜指出，降低工地工程職災，是她上任以來的大重點，她未來施政的5支箭中，「增加繩索作業通報防墜落職災」就是她相當重視的項目，而勞動部主辦的金安獎，也是為了選拔並獎勵推動職業安全衛生的優良工程單位與人員，藉此提升施工安全、預防職業災害。

陳信瑜說，去年起，突破以往僅局限公共工程參選，開放民間工程及人員參與，北市去年共獲得5項「優良工程金安獎」，包括1個公共工程優等、3個公共工程佳作，1個民間工程優等，透過金安獎選拔活動，可提升北市府公共工程職安水準。

陳信瑜強調，「金安獎」為職業安全衛生年度盛事，北市勞動檢查處於每年3、4月積極推動金安獎選拔活動，並輔導事業單位加強安全衛生設施的整理與管理，落實績效，以檢視施工過程中，可能產生的危害，並提出精進改善的對策，建構安全的工作環境。

勞動局強調，新的一年，仍繼續鼓勵公共、民間工程踴躍參選，挑戰「工安桂冠」的獎項，同時也盛情邀請有意願參選的機關學校、事業單位及個人，一同參與爭取榮譽。各單位及個人如有參選意願，可參閱優良工程金安獎資訊管理系統報名。

(中時 )