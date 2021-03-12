2020年全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多產業受到衝擊，連帶的各大慈善活動也因此縮小規模或停辦，在疫情衍生的經濟衝擊下，募款亦變的更為艱難，然而弱勢需求卻因疫情而大幅提升，

台北市長柯文哲表示，二二八公園福德宮，過去每年都會舉辦各種贊助與捐助慈善活動，此次因應疫情，占地僅2坪的小宮廟更將過去累積的信徒善款，共計新臺幣900萬元，捐贈與台北市政府，並於13日舉辦防疫善款及物資捐贈活動，盼能拋磚引玉作、首當其衝做為表率，並由社會局協助媒合弱勢需求，幫助弱勢度過艱難的時刻。

二二八公園福德宮是從一塊貌似土地公的石頭發跡，將其置於二二八和平公園土地公處，蓋座面積約2坪大的廟宇。逐漸成為地方信仰中心，堪稱是全台灣管最大的土地公。這個名字除了是來自於228和平公園之外，也是因信眾相信農曆2月2日（土地公生日）拜土地公一定大發財，也是二二八公園福德宮名字的另一個說法。

台北市副市長黃珊珊表示，今年，二二八公園福德宮藉由土地公生日的這一天，除了舉辦相關慶典外，特別辦理防疫善款及物資捐贈活動祈求土地公保佑，讓疫情趕快過去，社會恢復到過去正常的生活，人人安居樂業，風調雨順、國泰民安。

社會局長周榆修表示，非常感謝二二八公園福德宮的善舉，社會局為因應新冠肺炎疫情，在資源不足的處境中，將捐款運用相較於一般市民有更高的風險的弱勢族群，如獨居長者、弱勢身心障礙者、經濟弱勢者、經濟弱勢家庭等，提供社區弱勢安置、高風險兒少及婦女庇護等服務，期能支持弱勢族群完備防疫資源及措施，以維護其健康權益。

防疫善款及物資捐贈活動將在13日下午1時於二二八公園福德宮及公園音樂臺，當天除有安排捐贈儀式外，另爲了凸顯二二八公園福德宮的特色，活動特別將二二八公園福德宮事跡以展板方式介紹，並且讓民衆以闖關方式換取口罩（現場預計發放3000份口罩），來更加認識二二八公園福德宮。希望可以透過祈福慈善助人的活動，在疫情期間發揮安民祈福的功效，將二二八公園福德宮的善舉傳遞給更多人知道，歡迎市民共襄盛舉。

(中時 )