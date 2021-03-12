美股今天在債市趨穩之際續揚，標普500指數漲逾1%，跟進道瓊指數攻上歷史新高點。科技股買盤再現，那斯達克指數勁揚2.5% ，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅直逼6%。

3大指數全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場上漲188.57點，漲幅0.58%，收在32485.59點。標準普爾500指數上漲40.53點，漲幅1.04%，收在3939.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚329.84點，漲幅2.52%，收在13398.67點。

道瓊指數昨天首度收在32000點以上，標普500指數今天跟進，刷新2月12日寫下的最高收盤紀錄。

近幾週賣壓沉重的科技股吹起反攻號角，整體漲幅達2.1%，在標普500指數11大類股中一馬當先，表現遠勝能源、金融等受益於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情緩和及經濟復甦的景氣循環股。

去年帶動大盤反彈的FAANG股票再展鋒芒。網飛（Netflix）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價漲幅都超過3%，亞馬遜（Amazon.com）與蘋果公司（Apple）漲幅分別達1.8%、1.65%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）彈漲4.7%，股價仍與1 月26日歷史收盤高點相差逾20%。

中國半導體行業協會11日宣布與美方成立工作小組，為兩國半導體產業建立資訊共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。此舉被廣泛視為美中科技戰緩和的訊號，刺激晶片股大漲。

費城半導體指數猛漲4.09%。台積電ADR漲幅超過5.9%，2月16日收在歷史高點後的跌幅縮小到14%。賽靈思（Xilinx）股價大漲6.2%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）漲幅都超過4%。

美國總統拜登較原訂時間提前一天，當地時間11日下午簽署1.9兆美元振興法案。這套方案以延長失業給付、發放新一輪振興支票、金援州與地方政府等措施，提振去年春季2019冠狀病毒疾病大流行後陷入掙扎的經濟。

投資人預期追加財政刺激將助長通貨膨脹，近期拋售安穩的美國公債，殖利率在價格走低時飆升，拉高市場利率，導致低利環境中獲益甚豐的科技股面臨沉重獲利了結賣壓。

但昨天公布的官方數據顯示美國2月消費者物價指數（CPI）月增0.4%、年增1.7%，通膨尚未失控，緩和聯邦準備理事會（Fed）為控制物價漲勢恐提前升息的緊張情緒。

美國債市近幾天趨於穩定，備受關注的10年期公債殖利率今天持穩在1.52%左右，低於本週稍早一度達1.62%的水準，有利於美股止穩向上。

儘管如此，科技股仍面臨本益比偏高、資金隨經濟前景改善流向景氣循環股的考驗。那斯達克指數2月12日收在歷史高點後迅速拉回，本週稍早跨過回檔逾10%的修正門檻；近幾天資金雖回流，這項指數離重返歷史收盤高點仍差5%左右。（編輯：郭中翰）1100312

(中央社)