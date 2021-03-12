位於嘉義縣大林鎮的南華大學因上學期「境外生超時打工」違法事件，遭教育部列為本學期「教學品質查核學校」，學生會控訴學校在教育部的檢核指標未確定前，訂定多項規定，已影響師生權利，呼籲校方暫緩實施規定。南華大學則回應，一切皆依照法定程序辦理，可受公評。

南華大學學生會長黃慶中表示，學校被教育部列為教學品質查核學校，但據了解，教育部三月底才會將要抽查的檢核指標寄發給學校，校方卻在此之前在未有學生代表的「臨時行政會議」上通過多項不合理規範，包括全面性密集巡堂、強制性到課、時序表調整等，引起校內師生反彈。

目前校內已有師生受影響，有學生因學校修改修業規定及課程時序表後，其原本選修四年級的課程直接被「踢除」，導致學分不足，將面臨延畢的窘境。

黃慶中說，很多例子都說明校方現行措施已實質對學生權益產生影響，但這些決策卻不用通過更高層級的教務甚至校務會議，要求校方立即暫緩實施各項措施，並在取得教育部檢核指標後，再與學生代表重新訂定。

臺灣高等教育產業工會副理事長周平、南華大學應用社會系副教授蘇峰山等人皆出席聲援學生。周平表示，是校方違法在先，應對做出違法亂紀的行政單位自我檢討，而非將其轉嫁給全校師生來承受這個後果，另也針對教育部依據「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」進行教學品保一事的正當性、合法性提出質疑，並強調不能以違法的手段侵害學術自由和大學自治。

南華大學澄清，各院系各班制不定期巡堂是以往的慣例，至於強制性到課「本來就是學生應盡的義務」，校方為因應教育部教學品質查核指標1-9-1之有關出席率不佳查核項目，僅建議教師每次上課點名，「絕非強制性上課」，另，調整時序表主要是針對生死學系、幼兒教育學系等的所開實習課程，故放寬學生畢業前的實習規定，以職場體驗替代實習，並溯及既往，並非提高畢業條件及門檻，不會影響學生權益，更不致造成學生延畢。

(中時 )