北市恆安社區慈悲關懷協會11日舉行揭牌儀式，副市長蔡炳坤致詞指出，聯合醫院在幾年前就已走入社區推動慈悲關懷社區，北市目前已經有20區，恆安社區慈悲關懷協會為台北市第2個以慈悲關懷為服務宗旨的協會，未來希望每個行政區能有1至3個關懷社區。

蔡炳坤指出，雖然恆安里據點服務在2019年12月24日才成立，但透過社區連結與整合，迅速將人手聚集並成立了恆安社區慈悲關懷協會，期盼讓長者都可以得到最貼切醫療照顧、實踐醫到宅。

北市衛生局長黃世傑指出，林森中醫昆明院區與恆安里合作辦理各項公共衛生業務及預防保健業務行之有年，特別是中西醫整合的照顧更具特色，充分發揮社區醫院的角色，並落實社區健建康照護及守護市民健康的任務。

蔡炳坤強調，目前北市12行政區每個行政區都有1個慈悲關懷社區，未來將配合在地人口結構來機動增設，盼每個行政區能有1至3個關懷社區，例如，中山區、萬華區老年人口多各有3個，看哪裡有需要，市府團隊就會前往增設，重要的是需要里民自發提供意見。

(中時 )